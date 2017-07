“Lugares Falados em Comum” no Castelo de Aljezur

Publicado em 11 Julho 2017 por RUA

“Momentos Fantásticos com Património” pretende contribuir para a afirmação da interculturalidade resultante da presença do cruzamento de povos e culturas, através da dinamização de atividades multidisciplinares com uma forte componente cultural, criativa e educativa.

O programa inicia-se pelas 17 horas com “Lugar do Passado e do Presente – Que lugar é este?” – caminhada interpretativa pelo centro histórico de Aljezur, onde se propõe uma reflexão em torno da cultura, identidade e do património –“Que lugar é este?” e qual o seu contributo e papel nos “Lugares de Globalização”. O ponto de encontro será junto ao mercado municipal. Esta é uma actividade que requer inscrição, através de sonia.felicidade@vicentina.pt

O Chá das 5 - Grupo de Leitura Teatral terá início pelas 18h30 no castelo de Aljezur. Esta é uma criação de Neusa Dias, Paula Gonçalves, Cristina Chafirovitch, Inês Cardoso e Marta Gorgulho, acolhida pela Rizoma Lab. Neste programa, dedicado ao tema “Lugares da Globalização”, textos de teatro nos desafiam a pensar sobre as forças e poderes da globalização em países outrora colonizados por Portugal. O público será convidado a participar, quer sejam crianças, jovens ou adultos que pretendam fazer parte do espetáculo e experienciar a possibilidade de interpretar personagens. Será apresentado o texto de “As Orações de Mansata” de Abdulai Sila, escritor natural da Guiné-Bissau.

Pelas 20h30 está prevista a apresentação de Conto Dançado «Milho por Peixe», um projeto de Arantxa Joseph, que privilegia a interação com o público, e que tem como ponto de partida as danças do continente africano e os contos e fábulas tradicionais das sociedades da sua costa ocidental. «Milho Por Peixe», tem como referência um conto tradicional recolhido na República do Togo e para além de procurar divulgar valores de entreajuda e tolerância, pretende promover uma maior aproximação da população portuguesa, proveniente de diversos backgrounds culturais, à cultura africana.

A partir das 18 horas estará assegurado o serviço de comida e de bebida junto ao recinto do Castelo de Aljezur.

“Momentos Fantásticos com Património: Lugares falados em Comum” irá acontecer ainda na Fortaleza de Sagres, no dia 23 de setembro, com um programa multidisciplinar, desta vez com a apresentação do “O Pagador de Promessas” do dramaturgo brasileiro Dias Gomes, pelo Chá das 5- Grupo de leitura teatral, um atelier para crianças, “Petiscos e Sabores a Lusofonia”, entre outra actividades. E a “magia” de poder pernoitar e sonhar neste lugar.

Uma programação da Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, para o DiVaM 2017 – Dinamização e Valorização dos Monumentos, programa cultural da Direção Regional de Cultura do Algarve.