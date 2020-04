Lovers & Lollypops lança clube para acesso a conteúdos exclusivos e realização de concertos

Publicado em 14 Abril 2020 por RUA FM

Foi lançado o Clube Lovers & Lollypops, uma nova plataforma online, através da qual a editora e promotora portuense disponibilizará um série de conteúdos de acesso exclusivo ligados ao seu universo. Concertos, conversas, programas de autor, mixtapes curadas e acesso a edições a preço especial são algumas das possibilidades que os subscritores terão ao seu dispor. Alojado na plataforma Patreon, o Clube Lovers & Lollypops tem como principais objectivos a manutenção do trabalho de edição da editora, assim como a criação de novas alternativas de apresentação e comunicação para os músicos e artistas com quem trabalha.

O Clube Lovers & Lollypops terá 3 opções de subscrição mensal. A básica, no valor de dez euros, que dará acesso aos conteúdos digitais que serão lançados, a intermédia, no valor de 25 euros, onde, para além das novidades digitais, os utilizadores poderão escolher discos do catálogo da editora, e uma avançada, no valor de 50 euros, que permitirá o acesso a todos os conteúdos das outras mensalidades, mais um disco à escolha de uma prateleira seleccionada em outras editoras.

O arranque do clube é dado com uma grelha que integra o primeiro episódio de Help Center: An Oral Story with…, um programa mensal de conversas com alguns dos artistas que inspiram a editora que percorrerá uma história pessoal ou musical. O convidado de abril é o multinstrumentista americano Laraaji. Na vertente musical, serão disponibilizadas as gravações do concerto de apresentação de Phantone, de Angélica V Salvi, na St. James Anglican Church, uma mixtape curada por Dj Quesadilla sobre os quinze anos da Lovers & Lollypops, uma conversa-performance entre José Roberto Gomes (Killimanjaro/Solar Corona) e o brasileiro Sessa, e o acesso ao disco que juntou os portugueses Black Bombaim aos ingleses GNOD, Black Gnod – Inner Space Broadcasts Volume 3. No cinema, a proposta é para o documentário de Miguel Filgueiras rodado durante a residência de criação do disco Black Bombaim w/ Jonathan Saldanha, Luís Fernandes & Pedro Augusto.

Destaque ainda para o acesso antecipado a Sun Oddly Quiet, o segundo disco de originais do percussionista João Pais Filipe, que contará ainda com um concerto de apresentação, em streaming no dia 24 de abril. O acesso a este concerto será dado também a membros externos ao clube, através de um sistema de donativos que servirá para garantir o pagamento do artista e da equipa técnica envolvida.

Os primeiros 50 subscritores receberão, em casa, a reedição, em K7, de Um Ano de Bailarico, compêndio celebratório do primeiro ano de actividade da L&L.

Os detalhes sobre o projecto, as suas mensalidades e a programação para abril podem ser consultados no site da editora.

PROGRAMA ABRIL

Quarta, 15 de abril

Help Center: An Oral Story with Laraaji

Sexta, 17 de abril

Ovo-Surpresa: Vida Pouco Selvagem

Domingo, 19 de abril

Screening: Black Bombaim, de Miguel Filgueiras, realizado no âmbito da residência de criação do disco Black Bombaim w/ Jonathan Saldanha, Luís Fernandes & Pedro Augusto

Quarta, 22 de abril

Nova Edição: acesso antecipado a Sun Oddly Quiet, de João Pais Filipe, com opção de um download

Sexta, 24 de abril

CCOP e Lovers & Lollypops apresentam: João Pais Filipe

Segunda, 27 de abril

Ovo-Surpresa: Manual de Mixologia Caseira com Pedro Lucas

Quinta, 30 de abril

José Roberto e Sessa em São Paulo