Loulé volta a ser anfitrião do Portugal Sports Summit com convidados de topo

Publicado em 23 Março 2021 por RUA FM

Depois do sucesso alcançado no ano de estreia (2020), Loulé volta a receber, na qualidade de “anfitrião digital”, o Portugal Sports Summit. O evento acontece em formato online, nos dias 29 e 30 de maio, das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h00.

Trata-se de um evento formativo que faz parte do “Plano de Formação Desportiva” que a Câmara Municipal de Loulé desenvolve anualmente, em parceria com algumas das melhores entidades formadoras portuguesas.

O Portugal Sports Summit é uma ação creditada com 3 UC pelo IPDJ para a renovação do título de treinador de desporto, em qualquer modalidade, técnico de exercício físico e diretor técnico. Mas o grande atrativo é o facto de contar com oradores de referência a nível nacional e internacional, que já na primeira edição, trouxeram prestígio à iniciativa que contou com mais de 600 participantes. São figuras de várias áreas do desporto, o que reforça o carácter eclético.

Até ao momento já está confirmada a presença de Luís Lourenço, professor na Universidade Europeia, autor dos best-sellers de José Mourinho, coautor do livro “Liderator, a excelência no desporto”; José Sousa Uva, treinador de atletismo, técnico do Sporting CP, treinador da campeã europeia do triplo salto em 2021, Patricia Mamona; Luís Magalhães, atual treinador de basquetebol do Sporting CP, que conta no seu palmarés com 6 ligas, 5 taças de Portugal, 5 supertaças, 4 taças dos campeões africanos e 1 taça das nações africanas; Nuno Cerqueira, preparador físico da seleção nacional de hóquei em patins, mas que conta com mais de 40 títulos de campeão nacional de remo e 9 presenças em campeonatos do mundo de remo; Marquinhos Xavier, selecionador nacional de futsal do Brasil; Miguel Albuquerque, dirigente desportivo, com 20 anos ao serviço do Sporting CP, ex-diretor geral das modalidades do clube; Adri Martino, uma das maiores referências no treino de futsal para jovens em Espanha e no mundo; Joana Schenker, hexacampeã nacional de bodyboard e campeã mundial em 2017; Lenine Cunha, atleta paralímpico com 218 medalhas conquistadas em competições internacionais; e Marco Fortes, atleta olímpico no lançamento do peso, com presença nos Jogos Olímpicos de Pequim e Londres, campeão e recordista nacional.

A taxa de participação é de 20 euros e as inscrições podem ser feitas em:

https://www.uniques.pt/event-details/portugal-sports-summit-2021?fbclid=IwAR34DK5jAXhAJZcN0P82AcWZFm0ToqBkMFGD6iLP5BHVVXrcuJTaRQUX6kk

Mais informações sobre o “Plano de Formação Desportiva” da Autarquia de Loulé em:

http://www.louledesporto.com/formacoes/