Loulé, UAlg e Ilhas Baleares debatem alojamento local

Publicado em 06 Setembro 2018 por RUA

O Município de Loulé associou-se à Universidade do Algarve e Universidade das Ilhas Baleares, em Espanha, no âmbito do projeto de investigação I+D “Tratamiento Legal del Turismo Colaborativo y Plataformas Online”, da Faculdade de Direito da Universidade das Ilhas Baleares, para a organização do encontro “Think Tank – Alojamento Local, Autarquias e Turismo”, a 17 de setembro, a partir das 9h30, no auditório do Convento Espírito Santo, em Loulé.

Esta iniciativa contará com a participação de várias figuras da vida académica, mas também de personalidades ligadas ao turismo e à economia local, para um debate sobre uma atividade que tem vindo a crescer de forma abrupta em Portugal nos últimos anos.

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, José Leiria, presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados, Efigénio Rebelo, diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, e Francisco López, decano da Faculdade de Direito da Universidade das Ilhas Baleares, participam na sessão de boas-vindas.

Pelas 10h30, estão previstas as intervenções de Silvia Feliu, investigadora principal do Projeto TUR_COL, e Jose Angel Torres Lana e Federico Garau, ambos da Faculdade de Direito da Universidade das Ilhas Baleares.

O novo regime jurídico do Alojamento Local é o tema da mesa redonda que acontece às 11h30. João Vidal, da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, modera o debate que conta com Carlos Torres, da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Cristóvão Norte e Fernando Anastácio, deputados da Assembleia da República, e ainda um representante Associação Portuguesa de Alojamento Local (a confirmar).

António Paniza Fullana e Nélida Tur, da Faculdade de Direito da Universidade das Ilhas Baleares, Virgílio Machado, da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, e Jorge Palma Brito, economista, são os oradores principais a partir das 14h00.

Para as 15h00 está agendado um debate sobre Alojamento Local e o desenvolvimento económico regional e concelhio, moderado por Luís Coelho, da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, e com intervenções de Pedro Pimpão, vice-presidente da Câmara Municipal de Loulé, João Ministro, empresário, Calçada Correia, da Ordem dos Economistas, e Vítor Pereira, Zoom Global Smart Cities.

No encerramento do “Think Tank”, Sérgio Guerreiro, do Turismo de Portugal, e os empresários Jorge Rebelo de Almeida, Mafalda Franco e Elsa Silva, irão abordar a importância do Alojamento Local para o desenvolvimento turístico.

A sessão de encerramento acontece às 17h45, com Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve, Jorge Botelho, presidente da AMAL, e Francisco Serra, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas através do email divisao.turismo@cm-loule.pt, até ao dia 14 de setembro.