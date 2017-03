Loulé recebe 1ªs Jornadas da Rede de Museus do Algarve

Publicado em 03 Março 2017 por RUA

“Museus sem reservas?” é o mote das 1ªs Jornadas da Rede de Museus do Algarve que terão lugar a 17 de março, no auditório do Convento do Espírito Santo, em Loulé. Esta iniciativa, que decorrerá das 9h00 às 18h00, integra-se num conjunto de ações que visam assinalar o 10º aniversário da Rede.

Pretende-se que este seja um momento de partilha de experiências entre os integrantes desta Rede de Museus, organização informal, constituída em 2007, e que reúne os profissionais da maioria dos museus e outras estruturas e entidades da área do património cultural e natural da região algarvia.

Ao lançar o tema “Museus sem reservas?”, estas Jornadas têm por objetivos questionar os limites da atuação dos museus e dos seus profissionais no seio das suas comunidades; descobrir e debater que tipo de reservas ou fronteiras mentais, científicas, culturais, sociais, económicas ou institucionais ainda permanecem e determinam a vida das estruturas museológicas e patrimoniais do Algarve, constituindo-se, ou não, como um obstáculo ao seu desenvolvimento; perceber se entre paisagens culturais e naturais, patrimónios, artes, saberes, o intenso ritmo e a complexidade da vida quotidiana, ainda haverá lugar para pensar, renovar, abrir ou transformar museus e, descobrir sem reservas, onde começa ou acaba a sua influência e responsabilidade; antecipar constrangimentos mas simultaneamente abrir e propor novos modelos de atuação e respostas mais adaptadas à realidade e aos desafios contemporâneos das nossas sociedades, perspetivando outros modos de trabalhar e agir sobre a visão e a missão dos museus.

Refira-se que o Museu Municipal de Loulé foi um das estruturas fundadoras da Rede de Museus do Algarve, integrando a mesma desde 2007.

PROGRAMA

09h00 ABERTURA DO SECRETARIADO

09h30 SESSÃO DE ABERTURA

José Gameiro – Grupo Coordenador / Rede de Museus do Algarve

Alexandra Gonçalves – Diretora Regional de Cultura do Algarve

Vítor Aleixo – Presidente da Câmara Municipal Loulé

10h00 CONFERÊNCIAS DE ABERTURA

Moderador -José Gameiro – Grupo Coordenador / Rede de Museus do Algarve

A REDE DE MUSEUS DO ALGARVE, 10 ANOS DEPOIS

Isabel Soares / Museu de Portimão e Dália Paulo / Ministério da Cultura

10h20 DAS RESERVAS MENTAIS ÀS RESERVAS MATERIAIS:

REINVENTAR A MISSÃO COMUNITÁRIA DOS MUSEUS

Luís Raposo / Presidente do ICOM Europa

10h40 DEBATE

11h15 PAINEL 1 – EXPERIÊNCIAS INSPIRADORAS

Moderadora – Catarina Oliveira-Grupo Coordenador / Rede de Museus do Algarve

O MUSEU REGIONAL DO ALGARVE: MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES

Marco Lopes / Museu Municipal de Faro

AMIGOS DO MUSEU ABREM NOVAS DINÂMICAS

Margarida Tengarrinha / Grupo de Amigos do Museu de Portimão

O MUSEU NA MINHA VIDA

Lin Cooper e Vânia Mendonça / Grupo de Amigos do Museu de São Brás

RESERVAS VISITÁVEIS? PORQUE NÃO?

Leonor Esteban / Museu de Tavira

A NOSSA CULTURA SAI À RUA

Ana Ramos / Museu de Portimão

12h45 DEBATE

14h30 PAINEL 2 – ABRINDO CAMINHOS DE FUTURO

Moderador – Luís Guerreiro – Câmara Municipal de Loulé

MUSEUS E LIBERDADE

Emanuel Sancho / Museu de São Brás

QUE FUTURO PARA OS MUSEUS DO ALGARVE?

Jorge Queiroz / Museu de Tavira

MUSEUS E MONUMENTOS MUSEALIZADOS NO ALGARVE: (DI)GERIR AS DIFERENÇAS

Rui Parreira / Direção Regional de Cultura do Algarve

PODEM OS CENTROS CIÊNCIA VIVA SER EXOMUSEUS SEM RESERVA EM RESERVAS NATURAIS?

Cristina Veiga-Pires e Rita Borges / Centros Ciência Viva do Algarve e de Tavira

15h30 DEBATE

16h00 CONFERÊNCIAS DE ENCERRAMENTO

Moderadora – Maria José Gonçalves / Museu de Silves / Rede de Museus do Algarve

A REDE DE MUSEUS DO BAIXO ALENTEJO. PERCURSO E NOVOS DESAFIOS

Lígia Rafael / Rede de Museus do Baixo Alentejo

16h20 OUTROS TEMPOS, NOVOS MUSEUS?

José Gameiro / Museu de Portimão / Presidente do Júri do EMYA

16h40 DEBATE

17h00 CONCLUSÕES E ENCERRAMENTO

Emanuel Sancho – Grupo Coordenador / Rede de Museus do Algarve