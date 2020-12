Loulé promove campanha para dinamizar o comércio local

Publicado em 11 Dezembro 2020 por RUA FM

A Câmara Municipal de Loulé, em parceria com a ACRAL e a Associação Empresários por Quarteira, promove, entre este mês de dezembro e março de 2021 a Campanha “O Comércio Sempre Aberto”, mais uma iniciativa de apoio à atividade económica com vista a mitigar os impactos da pandemia COVID-19 no setor do comércio.

Neste período de quatro meses, por cada 10 euros em compras nas lojas aderentes (identificadas com a imagem da campanha), os clientes receberão um cupão (num máximo de 10 cupões por compra) para participar num passatempo e habilitar-se a diversos vales em compras e serviços nos estabelecimentos participantes na campanha. Em cada mês serão atribuídos 10 vales no valor de 150 euros, 20 vales no valor de 100 euros e 20 vales no valor de 50 euros.

Os sorteios serão realizados no Palácio Gama Lobo, em Loulé, às 11h00, nos dias 6 de janeiro, 5 de fevereiro, 5 de março e 5 de abril.

Numa altura particularmente importante para os comerciantes como é o Natal, esta campanha pretende ser um incentivo à dinamização da economia local, em consonância com outras iniciativas de âmbito nacional, regional e concelhio. Esta iniciativa insere-se no Programa de Ação para a Gestão da Crise Social e Económica (PAGCSE), recentemente apresentado pelo executivo camarário em Assembleia Municipal. Para o setor do Comércio Local, a Autarquia irá canalizar cerca de meio milhão de euros em ações como a plataforma já desenvolvida e em atualização para a divulgação da atividade comercial de todo o concelho, distribuição de máscaras comunitárias e outro equipamento de proteção individual, isenção de taxas e possibilidade de criação de novos espaços de esplanadas.

As lojas aderentes à campanha podem ser conhecidas nas redes sociais da plataforma.

Os proprietários dos estabelecimentos comerciais que queiram aderir à campanha e ainda não o fizeram, deverão consultar a página www.loulelocal.pt ou contactar os serviços pelo email comerciolocal@cm-loule.pt ou telefone 289400829.