Loulé distinguido pelo segundo ano como “Município Amigo do Desporto”

Publicado em 08 Setembro 2017 por RUA

A Câmara Municipal de Loulé foi distinguida pela Associação Portuguesa de Gestão de Desporto (APOGESD) com o galardão “Município Amigo do Desporto 2017”, depois de em 2016 ter recebido também este galardão. O prémio foi entregue esta sexta-feira à noite, 8 de setembro, em São João da Madeira.

O galardão foi instituído em 2016 por aquela associação e pel’A Cidade Social, empresa especialista na área da certificação da qualidade, visando distinguir anualmente os municípios que, reconhecidamente, desenvolvem uma política de apoio ao desporto de excelência.

Neste segundo ano, foram 59 os municípios portugueses que se candidataram e aqueles que obtiveram uma pontuação acima de 130 (nos termos da tabela pré-definida), recebendo o galardão no decurso de uma Cerimónia Pública. A distinção traduz o reconhecimento público do modelo de intervenção no desenvolvimento desportivo levado a cabo pelo Município de Loulé.

O prémio vai reunir uma rede de cidades nas quais a APOGESD se propõe a monitorizar, reconhecer e divulgar as boas práticas de intervenção, no âmbito municipal, do desenvolvimento desportivo português. O galardão “Município Amigo do Desporto” assentou em dez áreas de análise, designadamente, organização desportiva, instalações, eventos, programas, estratégias de sustentabilidade ecológica, desporto solidário, parcerias, realidade desportiva, legislação, marketing e inovação. O Município Louletano obteve pontuação alta ou muito alta em quase todas as categorias.