Loulé cria Observatório Municipal de Ambiente e Território

A Câmara Municipal de Loulé criou o Observatório Municipal de Ambiente e Território de Loulé, uma ferramenta digital que tem como objetivo fornecer informação ao cidadão sobre as políticas públicas e de administração do Município, assim como possibilitar uma maior articulação entre o poder público, entidades, agências e empresas privadas locais.

Desenvolvido e financiado no âmbito de uma candidatura ao Programa Regional CRESC Algarve 2020, este Observatório resulta da necessidade de integrar e disponibilizar a informação relativa ao território municipal, nos domínios do Ambiente, Economia, Sociedade e Território, mas também os diversos indicadores de desempenho e informações qualificadas relacionadas com os vários serviços da Autarquia, assim como de outras fontes de informação.

Recorde-se que, em 2016, foi aprovada a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Loulé, que agrega 28 opções de adaptação, através das quais o Município pretende promover uma resposta coerente e fundamentada (baseada em dados concretos sobre o território e a sua economia) às múltiplas problemáticas relacionadas com as alterações climáticas.

“A criação deste Observatório é mais um passo na longa caminhada que temos vindo a fazer para responder àquela que consideramos ser a principal ameaça ao futuro da Humanidade. Fomos um dos primeiros municípios a olhar para esta problemática e esta plataforma é mais um dos exemplos do nosso empenho em desenvolver um trabalho planeado, fundamentado e transparente”, realça o presidente da Câmara Municipal, Vítor Aleixo.

Para aceder ao Observatório Municipal de Ambiente e Território: https://omat.cm-loule.pt/