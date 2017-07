“Loulé Convida”: concelho de Loulé propõe eventos de verão diversificados e surpreendentes

Publicado em 11 Julho 2017 por RUA

Se o verão no Sul do país é sinónimo de animação, no Concelho de Loulé, o maior município algarvio, esta afirmação ganha ainda maior relevância. A Câmara Municipal de Loulé, em parceria com outras entidades, promove o programa “Loulé convida”, com dezenas de eventos direcionados sobretudo para os turistas que aqui se encontram.

Já no próximo sábado, 15 de julho, as artes performativas vão invadir a cidade de Loulé na segunda edição do Mov’Art. O movimento e a arte, em sintonia, irão animar esta noite de verão com cor, alegria, imaginação e movimento, proporcionando a fruição estética e artística das artes performativas.

Grandes nomes da música nacional irão passar pelo Concelho, com destaque para as atuações do fadista Carlos do Carmo, em Loulé, a 28 de julho, do também fadista Camané acompanhado pela Orquestra Clássica do Sul, em Quarteira, a 12 de agosto e, noutra tónica musical, Richie Campbell, em Almancil, a 18 de agosto.

O Festival Internacional de Jazz regressa ao edílico cenário do Castelo de Loulé, nos dias 4, 5 e 6 de agosto, com músicos portugueses e internacionais, na senda do que tem sido o papel de divulgação do jazz e dos novos valores nesta indústria musical junto do grande público.

Do litoral ao interior, os certames de promoção da história, tradições, gastronomia e artes animarão as localidades do Concelho. De 21 a 23 de julho, o Salir do Tempo propõe uma autêntica viagem medieval com mais de 760 anos, com a recriação histórica do período da Reconquista na vila de Salir. Música, dança, artes performativas, animação itinerante, exposições, gastronomia e um mercados são algumas das componentes desta festa medieval. Em Loulé, com o mote “Saberes e Sabores, Artes e Tradição”, a Feira Popular – XXV Feira de Artesanato anima o Largo do Tribunal, de 12 a 16 de julho, com muitas atividades para os mais novos, expositores de artesanato e produtos agroalimentares, música popular e, naturalmente, os peticos regionais. Já em Quarteira, a aposta é mais uma edição da Feira do Livro e do Artesanato que, ao longo do Calçadão, de 4 a 13 de agosto, alia expositores em representação das mais importantes editoras e livreiros com o que de melhor há para oferecer em termos de artesanato nacional. É também em Quarteira, importante polo do turismo nacional, que a Autarquia leva a cabo um extenso programa de animação de rua (Rua Vasco da Gama, Praça do Mar e Calçadão) com concertos de música, folclore, bailes e peças de teatro, com destaque para a apresentação do espetáculo “A Freguesia” pelo Teatro do Eléctrico.

Com o objetivo de levar a sétima arte às freguesias do Concelho, proporcionando noites com cinema nacional ao ar livre, o ciclo “Filmes com Estrelas” apresenta onze películas portuguesas na Tôr (20 julho), Querença (25 julho), Almancil (26 julho), S. Sebastião (30 julho), Alte (7 agosto), Ameixial (9 agosto), Salir (10 agosto), Boliqueime (16 agosto), Benafim (17 agosto), S. Clemente (22 agosto) e Quarteira (24 agosto).

O culminar deste programa acontece a 26 de agosto, numa noite em que a cidade de Loulé veste-se de branco para receber a festa oficial de despedida do escaldante e animado verão algarvio – a Noite Branca Loulé – Algarve. Este evento, que é já uma referência nacional, pretende proporcionar aos visitantes um programa cultural e de animação surpreendente, único e inesquecível mas, acima de tudo, momentos de puro prazer e descontração, ao som de música chill out, DJ’s, bandas e onde centenas de performers dão uma nova vida ao espaço urbano.

Este programa, pensado para levar iniciativas o mais diversificadas possível a toda as freguesias do Concelho de Loulé durante o verão, criando ainda pontos de animação junto dos turistas, irão estender-se até ao dia 17 de setembro.