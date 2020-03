Loulé apaga as luzes pelo planeta

Publicado em 24 Março 2020 por RUA

Numa altura em que a pandemia do novo coronavírus aflige a Humanidade, a preocupação com o futuro do Planeta face às alterações climáticas mantém-se firme em todo o mundo. No próximo sábado, dia 28 de março, será reeditada a iniciativa Hora do Planeta, promovida internacionalmente pela organização global de conservação da natureza World Wildlife Found (WWF). A autarquia de Loulé volta a associar-se à iniciativa simbólica e entre as 20h30 e as 21h30 vai desligar as luzes dos seguintes espaços públicos: edifício dos Paços do Concelho, edifício Engº Duarte Pacheco (Assembleia Municipal), Monumento ao Engº Duarte Pacheco, Mercado Municipal de Loulé, Cineteatro Louletano, Muralha do Castelo de Loulé, Centro Autárquico de Quarteira e edifícios das juntas de freguesia de S. Sebastião, S. Clemente, Salir, Querença, Boliqueime, Tôr e Benafim.

Este ano a World Wildlife Found desafia os cidadãos a participarem, arranjando formas criativas de, a partir de suas casas, participarem nesta Hora do Planeta. Esses momentos podem ser partilhados com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, em associação com a WWF, através das redes sociais ou para o e-mail anp@natureza-portugal.org. A organização global de conservação da natureza lança até algumas ideias que podem ser aproveitadas pelas famílias, tais como cozinhar uma receita que tenha uma base sustentável; um momento de storytelling à volta da natureza; uma atividade que promova o bem-estar e equilíbrio (meditação, yoga, respiração consciente); atividades em família com o enfoque no nosso Planeta (desenhos, teatralizações, cantigas, músicas).