Local Natives no NOS Alive

Publicado em 09 Março 2017 por RUA

Os norte-americanos Local Natives são a mais recente confirmação para o NOS Alive’17. A banda de Silver Lake irá apresentar dia 07 de julho no Palco Heineken o mais recente longa duração “Sunlit Youth”, editado no passado mês de setembro.

A banda que se apresentou ao público como Local Natives, em 2009, com o álbum “Gorilla Manor”, alcançou rapidamente a atenção da crítica e do público ao entrar para a terceira posição da tabela “New Artist Chart” da Billboard 200. Em 2013 seguiu-se o segundo disco de originais “Hummingbird”, que veio confirmar o talento e energia do quinteto liderado por Taylor Rice.

“Sunlit Youth” é o terceiro disco da banda e será apresentado em Portugal dia 07 de julho no Palco Heineken do NOS Alive.

A 10.ª edição do NOS Alive ficou marcada como a mais bem sucedida de sempre, tendo esgotado os três dias do evento, com um total de 165.000 espectadores, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2017. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais.