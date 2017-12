Literatura, vídeo, exposição e performance na Associação 289

Publicado em 14 Dezembro 2017 por RUA

No dia 20 de Dezembro, a Associação 289 convida o público de Faro para um novo evento cultural que terá lugar no seu espaço no Sítio das Pontes de Marchil em Faro.

O programa tem início às 18:00 horas com o lançamento do livro SoundClimax de Pedro Cabral Santo.

De acordo com o artista:

“O livro SoundClimax não é um livro. Pretende ser um artefacto artístico, capaz de cruzar a imagem Poética, Sonora e em Movimento através de um conjunto de trabalhos realizados nos últimos 30 anos, a maior parte em regime de parcerias e colaborações. 17 videoinstalações, 17 ambientes sonoros (remix, mixture, found footage, noise, sampling, trash and sound peaces), a partir da plataforma Projecto FUZIVEL, com sound design e remastering da autoria de Fernando Fadigas e ainda 17 excertos de poemas compõem o objecto.”

De seguida, cerca das 18:30 horas, terá lugar a projecção do vídeo “Ponto Cego” de Pedro Cabral Santo e Vítor Reia.

Pelas 21:02 horas, a programação continua com a Finissage da exposição inaugural 289 = 14, seguida de uma Performance.

O evento é aberto ao público em geral e é de entrada livre.