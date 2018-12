Linguado pode ajudar a compreender crescimento humano através da hormona da tiroide

Publicado em 29 Novembro 2018 por RUA

Uma equipa de investigadores do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) e do Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR), da Universidade do Algarve, liderada por Marco A. Campinho e que integra os investigadores Cláudia Florindo (CBMR), Gabriel Martins (IGC) e Manuel Manchado (IFAPA-Spain), acaba de publicar um artigo onde dá a conhecer, pela primeira vez, um mecanismo fundamental no desenvolvimento dos peixes planos (como é o caso do linguado).

Os investigadores descobriram que a migração do olho em peixes planos (assimétricos), de um lado da cabeça para o lado oposto, é coordenada pela hormona da tiroide.

A descoberta permite identificar, de modo pioneiro, um novo mecanismo para esta hormona, que é já conhecida pelo público como sendo fundamental na regulação do crescimento e desenvolvimento do organismo humano e, em especial, do sistema nervoso central.

Tendo como principal objetivo compreender os mecanismos de desenvolvimento pós-natal dependentes da hormona da tiroide, a equipa de investigação recorreu a avançadas técnicas de microscopia e reconstrução 3D, em combinação com dados genéticos/genómicos, que lhes permitiram chegar a esta importante conclusão que, de acordo com os investigadores, “poderá ser importante não apenas para perceber a diversidade biológica do mundo que nos rodeia como também para compreender a complexa rede de vias de sinalização em mamíferos, sugerindo novas pistas e novas funções para esta hormona”.

Falamos, assim, de uma investigação que agora é tornada pública pela prestigiada revista científica Scientific Reports e que parte dos peixes para dar a conhecer aos humanos um novo mecanismo desconhecido para aquela que é considerada como a força motriz no processo de crescimento.

Consulte o artigo completo em : https://www.nature.com/articles/s41598-018-29957-8

Consulte as imagens 3D do desenvolvimento do linguado em: https://www.youtube.com/watch?v=XT0e52qX6s4