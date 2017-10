Linda Martini e The Legendary Tigerman levam Rumble in The Jungle em digressão por Portugal

Publicado em 11 Outubro 2017 por RUA

De 29 de Novembro a 10 de Dezembro, Linda Martini e The Legendary Tigerman partem, em duelo, numa tour que, sob a temática “Rumble in The Jungle”, passará por Cascais, Braga, Viseu, Leiria, Porto, Coimbra, Alpedrinha, Évora e Torres Vedras.

29 de Outubro de 1974. Muhammad Ali e George Foreman fazem história, no Zaire, na discussão dos 8 rounds mais marcantes da história do Boxe até então. Este lendário combate ficou imortalizado como Rumble in The Jungle e glorifica Muhammad Ali como o verdadeiro Champ.

Linda Martini e The Legendary Tigerman homenageiam cada um desses rounds numa Digressão de Clubes que se espera que esgote muito, mas muito rapidamente.

Não se jogará boxe, mas sim rock. Rock suado, com a vertigem e o peso a que estas duas Bandas nos habituaram.

Depois do reencontro cara a cara com os fãs, 2018 será ano de discos novos para Linda Martini e The Legendary Tigerman.

Até lá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Rumble in The Jungle.

Façam as vossas apostas. Quem ganha somos nós.

“A equipa dos Homens-Tigre está no seu pico de forma para este encontro de Titãs. Mal podemos esperar.

Rock´n´Roll!!”

The Legendary Tigerman

“O combate do século! O Tigre e a turma que se cuidem. Estamos no ginásio a ensaiar truques novos e vamos com tudo para cima deles! Apareçam ou arrependam-se por toda a eternidade.”

Linda Martini