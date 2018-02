Limpeza na Ilha Deserta reuniu 190 voluntários que recolheram 1400 kg de lixo

Publicado em 19 Fevereiro 2018 por RUA

No dia 18 de Fevereiro decorreu a grande Limpeza da Ilha Deserta que contou com a presença de 190 voluntários. Nesta acção foram recolhidos mais de 1400 kg de lixo ao longo de aproximadamente 5 km de costa (ria e mar).

A grande maioria do lixo estava associada a artes de pesca perdidas como covos e outras armadilhas para polvos (que estavam muitas vezes enterradas), cabos, cordas, bóias, redes variadas. No entanto, outro tipo de lixo também estava presente, nomeadamente várias garrafas de plástico e vidro, roupa, uma bicicleta, uma churrasqueira, uma arca congeladora…

No entanto, apesar do imenso esforço, empenho e trabalho dos voluntários, o lixo recolhido representa apenas uma pequena parte do que foi encontrado na Ilha Deserta. Muito lixo ficou ainda por recolher. Para além dos resíduos recolhidos foram ainda encontrados dois golfinhos e várias aves marinhas já mortas. Esta informação foi assim encaminhada ao destacamento da Polícia Marítima de Faro.

Esta limpeza foi organizada pela Straw Patrol em colaboração com a empresa marítimo-turística Animaris (que ofereceu o transporte dos voluntários para a Ilha) e o Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade do Algarve (NEBUA) e teve ainda o apoio do restaurante Estaminé, da FAGAR, da Fundação Yves Rocher e da empresa Ansell Portugal.