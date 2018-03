Lil Pump no MEO Sudoeste

Publicado em 28 Março 2018 por RUA

De 7 a 11 de agosto de 2018, a Herdade da Casa Branca volta a receber milhares de festivaleiros, ansiosos por abraçar a semana que promete ser inesquecível. Depois das confirmações dos portugueses Mundo Segundo & Sam The Kid e Piruka, o hip hop conta com também representação internacional de peso, por parte do irreverente

Desde muito cedo que o sol de Miami iluminou o caminho do jovem Gazzy Garcia: e esse caminho tinha mesmo de passar pela música! Esse encontro com a vocação artística também se deveu a um outro encontro, com o rapper Smokepurpp, quando Lil Pump tinha pouco mais do que 13 anos de idade. Esta colaboração acabou por resultar no primeiro single de Lil Pump, “Movin”, precisamente com a participação de Smokepupp. Foi um sucesso que impulsionou mais singles, como “Elementary”, “Ignorant”, “Gang Shit” ou “Drum $tick”, canções que rapidamente ganharam força a partir da plataforma SoundCloud. E, num ápice, Lil Pump conseguia mais de três milhões de streamings no conjunto das várias plataformas digitais.

A rebeldia deste jovem rapper, com apenas 17 anos, acabou por encontrar na música o sítio certo para se manifestar: as rimas parecem sair facilmente, como se fossem uma segunda respiração, sobre os problemas típicos de um adolescente, os amores e a busca de identidade, mas também sobre outras questões, menos típicas de um jovem normal: os primeiros sucessos, o primeiro dinheiro, a expectativa de se tornar uma estrela do hip hop. E a verdade é que esse estatuto está a ali ao virar da esquina, graças aos seus beats contagiantes, na linha trap do hip hop, e também a uma forte presença nas redes sociais, onde é admirado tanto pela música, como pelo estilo.

No final de 2017, editou o álbum de estreia, “Lil Pump”. Conta com as participações de Smokepurpp, Chief Keef, Rick Ross, Gucci Mane, 2 Chainz, nomes que já eram referências para Lil Pump, e a produção ficou a cargo de Bighead, Ronny J, Mr. 2-17 e CBMix. “Gucci Gang”, com perto de 600 milhões de visualizações no Youtube, é um dos singles que maior sucesso, conquistando milhões de pessoas em todo o mundo. E é certamente um dos temas que vamos ouvir no dia 10 de agosto, no Palco MEO do MEO Sudoeste.

Segunda fase do Pack Tribo esgotada

Depois do sucesso da primeira fase do Pack Tribo, e correspondendo às muitas solicitações dos clientes MEO, fãs do MEO Sudoeste, a marca da Altice Portugal disponibilizou a venda de uma segunda vaga de packs com condições especiais para os seus clientes que, rapidamente, esgotaram também.