Liga Portuguesa Contra o Cancro inaugura Grupo de Apoio de Faro

Publicado em 04 Outubro 2017 por RUA

A Liga Portuguesa Contra o Cancro, através do seu Núcleo Regional Sul, inaugura um novo Grupo de Apoio, no próximo dia 6 de outubro. O Grupo de Apoio de Faro, é já a 15ª equipa de trabalho local que como todas as outras, terá como principal missão, o apoio ao doente oncológico e sua família, a promoção da saúde e a prevenção do cancro, na região do Algarve.

Entre as valências e serviços disponíveis, o utente poderá contar com apoio social, nomeadamente, no acesso a medicamentos gratuitos a doentes carenciados, consultas de psico-oncologia e apoio jurídico gratuitos. O GAF irá ainda ter ateliers ocupacionais (da leitura à música e cinema, dos trabalhos manuais a palestras sobre diversas temáticas), terapias alternativas como Reiki e Meditação e serviço de cabeleireiro, entre outros.

Está já estabelecido um programa de atividades a desenvolver durante o período 2017/2018, que passam pelo alargamento progressivo de delegações no Algarve, de forma a estarmos mais próximo dos doentes.

A inauguração tem lugar na sede do GAF às 16h30 na Rua Artur Aguedo Miranda – Horta dos Pardais – Penha, – Lote 2 – Edifício Palmeira, BLC C – Loja F, 8000-138 Faro.