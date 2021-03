Líderes da UE assinam declaração da Conferência sobre o Futuro da Europa

Publicado em 09 Março 2021 por RUA FM

Quarta-feira, às 12 horas de Lisboa (mais uma hora em Bruxelas), os presidentes do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia e o primeiro-ministro português assinam a declaração que lança a Conferência sobre o Futuro da Europa.

Após os líderes dos grupos políticos do Parlamento Europeu terem aprovado a declaração, na semana passada, os presidentes do Parlamento, David Sassoli, da Comissão, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro português, António Costa, juntam-se na sessão plenária, em Bruxelas, para assinar o documento acordado entre as três instituições. O ato dá início aos trabalhos da Conferência sobre o Futuro da Europa, que convida os cidadãos a refletirem sobre a direção que a UE deve tomar em questões cruciais, bem como sobre a sua configuração institucional. O envolvimento dos cidadãos foi sempre o objetivo principal do Parlamento Europeu.

Quando: 10.03.2021, 12h00 – 12h30 (hora em Lisboa, mais uma hora em Bruxelas)

Onde: Sessão plenária do Parlamento Europeu, Bruxelas

Acompanha a sessão plenária em direto aqui.