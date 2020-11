“Lethe´s Blues” traz o Blues a Faro

Publicado em 05 Novembro 2020 por RUA FM

A Blues a Sul – Associação de Blues do Algarve regressa ao Teatro Lethes, em Faro, nos dias 27 e 28 de novembro de 2020, para apresentar algumas das melhores atuações de Blues acústico no panorama nacional, que dão especial relevo à cumplicidade entre os músicos.

No dia 27, pelas 21.30, sobem ao palco dois músicos oriundos do sul de Portugal: Vitor Bacalhau e Fast Eddie Nelson. No dia 28, os Blues do norte de Portugal faz-se representar com o showcase acústico do duo portuense “The Smokestackers”. Os espetáculos, organizados pela Blues a Sul e pelo Teatro Lethes, que celebra em 2020 o seu 175º aniversário enquanto casa de espetáculos, são apoiados pela Câmara Municipal de Faro e seguem as linhas de orientação da Direção Geral da Saúde no que respeita ao distanciamento físico e ás regras de higienização do espaço, bem como a limitação da sua lotação.

Os bilhetes encontram-se à venda em www.bol.pt, nas lojas aderentes e na bilheteira do Teatro Lethes, situado na Rua de Portugal, 58, em Faro. Os preços dos bilhetes é de 10 euros por bilhete diário e 18 para os dois espetáculos.

Horário de funcionamento da bilheteira do Teatro Lethes:

De 3ª feira a 6ª das 14h00 às 18h00.

Dias de espetáculo: 14h00 -18h00 e 20h00 -21h30.

Reservas: 289 878 908

Mais informações em:

www.lethes.com

www.bluesasul.pt

associação.blues.algarve@gmail.com

https://www.facebook.com/bluesasul