“Le Plein du Super” Sessão de cinema ambulante e Gastronomia do Mundo na Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe

Publicado em 24 Julho 2017 por RUA

Vai decorrer na Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe no dia 28 de julho, 6ª feira, a partir das 19h30, o jantar volante Gastronomia do Mundo seguido, às 21h, de uma sessão de cinema ambulante ao ar livre, com projeção de curtas metragens e cinema de animação, “Le Pleine de Super” com La Boite Carré.

A entrada é livre e destina-se a um público de todas as faixas etárias.

La Boite Carrée é um projecto de Julie e Yan Rimbaud que tem a sua sede em Nantes, França. Dedicam-se ao cinema ambulante apresentando uma seleção de filmes de várias regiões do globo, com projeções de cinema numa tela montada diretamente num autocarro, ao ar livre.

Em abril de 2016 chegaram a Portugal iniciando as projeções no sul de Portugal rumo ao norte, num itinerário “nómada”.

Gastronomia do Mundo, o jantar volante que antecede à projeção, será servido ao ar livre com um cardápio na sua grande maioria vegetariano, confeccionado por Maria das Neves a partir de receitas originárias de algumas das regiões do mundo onde os filmes foram realizados.

A participação no jantar é gratuita, mas limitado a um máximo de 40 pessoas.

É necessário, por isso, uma inscrição prévia, até ao dia 27 de Julho, através do email tertulia.associacao@gmail.com

Este é um projeto concebido e produzido por Susana de Medeiros e Conceição Gonçalves da Tertúlia – Associação Sócio-Cultural de Aljezur, integrado na programação do DiVaM 2017 – Lugares de Globalização, o programa de dinamização e valorização dos monumentos da Direção Regional de Cultura do Algarve .