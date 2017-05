Largo das Mouras Velhas inaugurado

Publicado em 26 Maio 2017 por RUA

Já foi inaugurado e aberto à circulação automóvel e pedonal o Largo das Mouras Velhas Requalificado. A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, que contou com a colaboração do Cónego César Chantre, Pároco de São Pedro e Vigário Geral da Diocese, que procedeu à bênção da nova infraestrutura.

A intervenção para além do arranjo estético e repavimentação do piso, gerou uma bolsa de estacionamento gratuito, no centro da cidade, num investimento de cerca de 309 mil euros.

As obras, para além de abrangerem o referido Largo, estenderam-se pela Rua de Portugal, com incidência na zona adjacente ao Teatro Lethes incluindo a área pedonal circundante da Unidade de Saúde Familiar Ria Formosa.

A requalificação focou-se essencialmente na dignificação do espaço público regrando a sua utilização tanto a nível viário como pedonal, sendo para tal reordenado o parqueamento e circulação automóvel e humanizada a vivência urbana através da criação de uma zona de estar e lazer.

Procedeu-se ainda à repavimentação de toda a área de circulação rodoviária e parqueamento automóvel com pavimento betuminoso, à criação de novos passeios nas áreas de percursos pedonais e à regularização dos existentes. Foram finalmente colocados bancos, papeleiras e rampas de acessibilidade, reformularam-se os equipamentos relativos à iluminação pública e foi criada uma nova rede de iluminação com óticas em LED.