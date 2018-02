Publicado em 20 Fevereiro 2018 por RUA

Laura Avila, a mais emergente artista colombiana conhecida por Lao Ra, estreia-se no NOS Alive’18 dia 14 de julho no Palco NOS Clubbing. A artista junta-se no cartaz ao já confirmado Xinobi, no último dia do festival.

Após o single de estreia “Jesus Made Me Bad”, que lhe valeu comparações a M.I.A e Gwen Stefani, Lao Ra assina com a Black Butter Records, sucedendo-se os singles “Drum Machine” e “Bang Boom” que alcançaram um total de 10 milhões de streams no Spotify e #1 na tabela da Costa Rica e #2 na Colômbia.

Lao Ra rapidamente ganhou a atenção da imprensa, como é exemplo a revista Fader que a aponta como uma das mais excitantes vozes dos últimos tempos: “Lao Ra is a new voice to get excited about…transports you to the streets of Colombia”. Já o site britânico Popjustice deixou o aviso “Lao Ra é a total POPSTAR ALERT”.

A artista vai trazer ao Palco NOS Clubbing as suas raízes latinas, misturadas num registo pop, levando um clima tropical ao NOS Alive’18.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um passe de dois dias (12 & 13 de julho), que pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais, assim como através do Fã Pack FNAC, à venda em FNAC e fnac.pt.

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

Cartaz já anunciado: Arctic Monkeys, Alice in Chains, At The Drive In, Beatriz Pessoa, Bernardo, Black Rebel Motorcycle Club, Bryan Ferry, Cachupa Psicadélica, Chvrches, D’Alva, Dead End, DJ Glue, Eels, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Fumaxa, Future Islands, Here’s Johnny, Jack White, Jain, Khalid, Lao Ra, Lotus Fever, Mallu Magalhães, Miguel Araújo, Mighty Sands, Marmozets, Minta & The Brook Trout, MGMT, Nine Inch Nails, Orelha Negra, Pearl Jam, Perfume Genius, Primeira Dama, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Rag’n'Bone Man, Real Estate, Sampha, Snow Patrol, SOPHIE, Sp Deville, Surma, The Kooks, The National, Two Door Cinema Club, Xinobi, Wolf Alice, Yo La Tengo e 800 Gondomar.