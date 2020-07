LAMA Teatro retoma digressão do ‘À Babuja’ já em Julho

Publicado em 06 Julho 2020 por RUA FM

O regresso do espectáculo de teatro de rua ‘À Babuja’ assinala o reencontro do LAMA Teatro com o público, após mais de quatro meses de pausa forçada pela pandemia de COVID-19. As primeiras sessões desta segunda fase da digressão acontecem em Faro, a 16 de Julho, e em Vila Real de Santo António, no dia 18.

Esta é uma peça sobre o amor – ou sobre a busca por um amor – e também sobre a amizade. Uma amizade marcada por muitas aventuras pelo Algarve de sol e praia e pelo outro menos mediático. Nesta viagem, o público vai conhecer ou reconhecer não só sítios, costumes e iguarias, como também trejeitos e formas de estar próprias das gentes desta região. Tudo sempre com muito humor à mistura.

Inserido nas comemorações dos dez anos do LAMA, o espectáculo ‘À Babuja’ é financiado pelo programa 365 Algarve e terá 9 apresentações até Novembro de 2020.

O LAMA Teatro é uma estrutura financiada pela Direcção-Geral da Artes e apoiada pelo Município de Faro.

Sinopse

Num dia soalheiro, um homem larga a sua rotina e, inspirado por um livro de aventuras, dá largas ao cavalo da imaginação. Este cavaleiro dos tempos modernos precisa de um copiloto, de uma dama nobre a quem arrebatar com uma serenata e de inimigos. Um Dom Rodrigo e um medronho também não lhe cairiam mal. Dois atores e um músico dão corpo a este épico algarvio, temperado com o melhor que o Algarve tem. Estar «à Babuja» significa muita coisa e uma delas é estar à beira – das pessoas certas.

Ficha artística

Encenação: João de Brito

Dramaturgia: Joana Bértholo

Interpretação: André Canário, Igor Martins e João de Brito

Sonoplastia: Igor Martins

Cenografia e Adereços: Carla Martinez e Isabelle Yvonne

Figurinos: José António Tenente

Consultoria artística: Catarina Requeijo e Yola Pinto

Fotografia e vídeo: Diogo Simão

Produção executiva: Lélia Madeira

Produção: LAMA

Digressão

14 de Fevereiro – ARCM, em Faro* – 21h30

15 de Fevereiro – ARCM, em Faro* – 16h00

16 de Fevereiro – Jardim Carreira Viegas, em São Brás de Alportel – 11h00

28 de Fevereiro – Junta de Freguesia de Alte – 17h00

29 de Fevereiro – Cerca do Convento do Espírito Santo, em Loulé – 11h00

01 de Março – Praça do Mar, em Quarteira – 16h00

16 de Julho – ARCM, em Faro* – 21h30

18 de Julho – Praça Marquês de Pombal, em Vila Real de Sto. António – 19h00

06 de Setembro – Largo do Infante, em Sagres (Vila do Bispo) – 17h00

13 de Setembro – Largo dos Pescadores, na Praia da Salema, em Vila do Bispo – 17h00

19 de Setembro – Largo da Igreja de Pechão – 21h30

02 de Outubro – local e hora a designar

03 de Outubro – local e hora a designar

07 de Novembro – Praça Gil Eanes, em Lagos – 16h00

Fuzeta – dia a designar

Todas as sessões têm entrada livre, exceto as que se realizam em Faro*, cuja entrada custa 5 euros. A compra antecipada de bilhetes deve ser feita através da BOL.

Para as sessões de entrada livre também é necessário obter um ingresso previamente. Sobre esta questão, poderão ser obtidas informações detalhadas em: https://bit.ly/3guC8Ag

Mais informações:

www.lamateatro.com

comunicacao.lama@gmail.com

www.365algarve.pt