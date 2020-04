LAMA convida espectadores a (re)descobrir dois espectáculos e a conhecer o seu Clube

Publicado em 08 Abril 2020 por RUA FM

O LAMA Teatro, sediado em Faro, à semelhança de todas as outras estruturas artísticas, viu-se obrigado a adiar a sua programação, em virtude das medidas de contenção impostas devido ao surto de COVID-19.

Este está a ser um momento para repensar o futuro e, ao mesmo tempo, olhar para o passado. Um passado que, no caso do LAMA, é já de uma década, que está a ser assinalada este ano.

Queremos aproveitar estes dias para convidar o espectador a descobrir ou a redescobrir dois dos nossos espectáculos, e a conhecer o Clube LAMA, sem sair de casa.

Espectáculo familiar online até dia 11 de Abril

«O que é que é Novo? O que é que é provisório? Por uma fracção de segundo, entre perda de tudo aquilo que sabia e o que experimentei depois, consegui abraçar num único pensamento o mundo das coisas como elas são e o mundo das coisas como elas podiam também ser?».

Foi sob estas premissas que, em 2015, nasceu o ‘Novo_Título Provisório’, uma co-produção LAMA e Culturgest – Fundação CGD, com o apoio da Direcção Regional de Cultura do Algarve.

‘Novo_Título Provisório’ é um espectáculo familiar, pensado para público a partir dos 6 anos, que foi a muitas cidades e que está em todas até domingo, dia 11 de Abril, no website do LAMA: www.lamateatro.com

Um livro e um CD para companhia

Em 2019, o público do LAMA assistiu ao reencontro de quatro amigos que tinham uma banda chamada Elastic, que dá nome à peça-concerto criada e encenada por João de Brito. Com interpretações de Diogo Valsassina, Inês Monstro, Jorge Albuquerque e Luís Simões, Elastic fala dos contrastes geográficos do território português e interroga sobre a capacidade de a amizade sobreviver à mudança.

Em 2020, recordamos esta peça-concerto para nos agarrarmos à ideia de que somos capazes de sobreviver à mudança e que, em breve, vamos poder reencontrar-nos. Enquanto esse dia não chega, os que podem vão ficando por casa, trabalhando, vendo filmes, lendo, ouvindo música.

Para que a espera se torne menos longa, o LAMA sugere precisamente o livro e CD Elastic. O livro contém a peça de teatro em português e em inglês. O CD inclui as músicas apresentadas em palco, que foram compostas pelos intérpretes com poemas de poetas algarvios, sob a consultoria de The Legendary Tigerman.

Os interessados em adquirir este livro e CD, poderão enviar um e-mail para producao.lama@gmail.com, para saber mais pormenores.

Quarenta amigos, para começar

No início deste ano, criámos o Clube LAMA, para estarmos ainda mais próximos de todos. Desde então, já se juntaram a nós cerca de 40 amigos.

Quem faz parte do Clube LAMA beneficia de descontos nos nossos espectáculos, oficinas e restante programação, mas também pode partilhar ideias, provocar, criticar, levantar questões ou elogiar, em encontros periódicos.

Fazer parte do Clube LAMA custa apenas 17 euros por ano. Devido ao momento extraordinário que vivemos, quem se juntar a nós em 2020, verá a anuidade de 2021 automaticamente renovada.

Mais detalhes em: lamateatro.com/clube-lama

Projectos adiados, não cancelados

O ‘À Babuja’ e o ‘Estojo’ foram dois dos projectos do LAMA que tiveram de ser adiados.

O espectáculo itinerante ‘À Babuja’, que faz parte da 4.ª edição do programa 365 Algarve, foi apresentado em 5 das 13 localidades previstas. Quem não teve a oportunidade de ver, poderá fazê-lo quando tivermos luz verde para arrancar, porque ainda há muito Algarve para percorrer.

O ‘Estojo’ é um projecto educativo levado a cabo com três grupos juvenis de Faro: Grupo de Leitores, Paná Paná e Teatro Improviso, e em parceria com o IPDJ de Faro. A estreia estava prevista para 27 de Março, dia Mundial do Teatro. Era um dia especial e há muito ansiado pelos cerca de 31 jovens envolvidos. Esse dia especial há-de chegar, mas numa outra data, que certamente ficará na memória de todos e que constituirá como um dos grandes momentos desta nova década que o LAMA agora inicia.