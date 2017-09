Lagos inaugura primeiro cemitério para animais

Publicado em 11 Setembro 2017 por RUA

Já foi inaugurado o primeiro Cemitério para Animais do Algarve, em Lagos. A cerimónia decorreu no passado dia 8 de setembro. O novo equipamento foi um dos três projetos mais votados do Orçamento Participativo de Lagos 2016 e é o primeiro do Algarve e o terceiro a nível nacional.

A obra contemplou a construção, numa primeira fase, de um módulo de inumação aeróbia com 39 unidades, de dimensões diferenciadas para animais de grande, médio e pequeno porte, bem como o arranjo de espaços verdes exteriores, nomeadamente mobiliário urbano e a construção de uma arrecadação. Segundo a câmara, numa fase posterior o número de unidades poderá, duplicar, dentro da área disponível para o efeito.

A empreitada foi adjudicada à firma OCM – Obras, Construção e Manutenção, Lda., e o projeto é da responsabilidade da empresa António Marques-Planeamento e Arquitetura, Lda., sendo o valor global desta obra de 49 848,05€.

Para Maria Joaquina Matos, Presidente da Câmara Municipal de Lagos, este “foi mais um dia muito especial na vida do Município. Hoje, estamos todos de parabéns porque a obra está concluída, a primeira obra inaugurada no âmbito do Orçamento Participativo, iniciativa que o Município implementou em 2015 e a que pretende dar continuidade.

Este cemitério é um projeto pioneiro no Algarve, e o 3º a nível nacional (apenas existem cemitérios para animais no Jardim Zoológico de Lisboa e no distrito de Aveiro – Santa Maria de Feira).