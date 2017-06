Lagos aposta na criação de zonas de acesso gratuito WI-FI

Publicado em 09 Junho 2017 por RUA

Foi assinado recentemente o contrato de financiamento entre o Município de Lagos e o Turismo de Portugal, no âmbito do Programa Valorizar, que visa a criação de zonas de acesso a WI-FI. Além das já existentes, Lagos contará com mais cinco.

O projeto, que se enquadra no Programa Valorizar – Projeto de Promoção e Valorização da Oferta Turística de Lagos / Criação e disponibilização de Zonas de acesso a Wi-Fi, destina-se, essencialmente, à disponibilização de redes wireless no centro histórico e zonas com maior afluência de turistas no Município de Lagos, para além de uma web app que disponibilizará informação turística como pontos de interesse turísticos, agenda cultural de eventos, mapa com as zonas de wi-fi gratuito disponíveis e acesso direto ao portal web da autarquia.

Com esta iniciativa serão criadas cinco áreas de cobertura Wi-Fi, nomeadamente nas zonas do Largo da Igreja de Santo António, Praça Infante D. Henrique, Praça de Gil Eanes, Largo do Marquês de Pombal e Mercado Municipal, de forma a garantir conexão gratuita e permanente à internet por parte de qualquer cidadão nos locais descritos.

Sublinhe-se que o acesso à internet assume uma importância crescente na sociedade, no acesso à informação e nas necessidades do dia-a-dia profissional e pessoal de cada um. A ligação gratuita com qualidade a redes wi-fi e a disponibilização de informação relevante tem vindo a tornar-se um fator cada vez mais valorizado pelos turistas que nos visitam, chegando em vários casos a influenciar a sua decisão.

Tendo a autarquia de Lagos a convicção de que “esta mudança de paradigma obriga a adotar medidas capazes de requalificar e converter os espaços públicos existentes em ambientes dinâmicos e conectados”, foi decidido avançar com o projeto, pretendendo-se assim “apoiar todos os visitantes a usufruírem o mais possível das valências do concelho”, na medida em que “a partilha de experiências nas redes sociais é incentivada como veículo alternativo da promoção turística de Lagos”. Recorde-se que, atualmente, o município já disponibiliza zonas de acesso gratuito à internet no Gabinete do Munícipe do Edifício dos Paços do Concelho Séc. XXI, na Biblioteca Municipal de Lagos, no Centro Cultural de Lagos e no Espaço Jovem.

Prevê-se que o projeto, cujo investimento ronda os 60.086,00€, esteja concluído em agosto de 2017.