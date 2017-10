Lado B fecha com a atuação de Noiserv

Publicado em 10 Outubro 2017 por RUA

No próximo dia 25 de novembro a última sessão da rúbrica Lado B trará Noiserv, ao Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Silves (CMS), terá início pelas 21h30.

David Santos é quem encarna, desde 2005, a personagem artística “Noiserv”, um músico português criativo, dinamizador de um dos mais estimulantes e diferenciadores projetos musicais de sonoridade contemporânea. Nas suas interpretações fala do indivíduo na sua intimidade, sobre as vivências humanas, as suas memórias e sonhos. Em 2013 conquistou o prémio de melhor disco do ano, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores, com o álbum “Almost Visible Orchestra”. Noiserv é conhecido pelo “homem orquestra”. Em palco é ele que toca todos os instrumentos, alguns dos quais em simultâneo.

Os ingressos têm um custo associado de 8 euros, podendo ser adquiridos antecipadamente no Museu Municipal de Arqueologia de Silves.

Relembramos que pelo formato “Lado B” já passaram, desde fevereiro de 2014, conceituados músicos como João Afonso, António Manuel Ribeiro, Jorge Palma, Pedro Jóia, Ricardo Ribeiro, Sérgio Godinho, Luís Represas, Custódio Castelo, Rita Redshoes, Rita Guerra e Miguel Araújo, Ala dos Namorados, Miguel Ângelo, Diogo Piçarra, Pedro Barroso, Virgem Suta e Lúcia Moniz e Luiz Caracol, Adolfo Luxúria Canibal, Mico da Câmara Pereira, Senhoritas, António Chainho e Lena d’Água.

+ sobre Noiserv

Relativamente ao seu trabalho discográfico há a referir o disco de estreia “One Hundred Miles from the thoughlessness” de 2008, o EP “A day in the day of the days” de 2010, discos que lhe valeram perto de 500 apresentações ao vivo em Portugal e no resto do Mundo. Em 2013, “Noiserv” editou “Almost visible orchestra”, um disco de maior densidade e complexidade musical que os anteriores embora nunca perdendo a identidade pela qual se deu a conhecer no mundo artístico. No início de 2014, este último trabalho foi galardoado como melhor disco do ano de 2013 pela Sociedade Portuguesa de Autores.

00:00:00:00, o seu mais recente trabalho, é o nome do sucessor de “Almost Visible Orchestra”, e é descrito pelo músico lisboeta como “a banda sonora para um filme que ainda não existe, mas que talvez um dia venha a existir”. É um disco diferente daquilo que Noiserv tem habituado o público, a “orquestra de sons” que tão bem lhe conhecemos deu lugar ao som de um piano tocado a muitas mãos, enquanto da sua voz vemos sair, nos temas não instrumentais, histórias em português.

Oito canções perfazem 00:00:00:00, um dos discos mais conceptuais do músico lisboeta.

+ Info e reservas:

- 282 440 856 | cultura@cm-silves.pt

- 282 440 838 | museu.municipal@cm-silves.pt