Ky-Mani Marley e Mishlawi em Dia Extra no Festival do Crato 2017!

Publicado em 19 Junho 2017 por RUA

Ky-Mani Marley é jamaicano e traz para o Crato os sons quentes do reggae que lhe corre nas veias – não fosse ele filho do lendário Bob Marley – e o tornou, desde a década de 90, um dos maiores representantes da nova geração neste género musical.

Mishlawi começou por ser um fénomeno no Youtube e tornou-se num dos nomes que mais curiosidade despertou no universo do hip hop em 2016, graças a canções como “All Night”, “Always on my Mind”, “BooHoo” que conta com a participação de Richie Campbell e, mais recentemente, com o tema “Limbo”.

Estas são as novas confirmações no cartaz do Festival do Crato 2017, que actuam, juntamente com SAMUEL ÚRIA, no dia 22 de Agosto (Dia Extra) a juntar aos artistas JOHN NEWMAN, SEU JORGE, EMIR KUSTURICA & THE NO SMOKING ORCHESTRA, DIOGO PIÇARRA, DAVID FONSECA, BEZEGOL, MATIAS DAMÁSIO, MUNDO SEGUNDO & SAM THE KID, PIRUKA, PEDRO MOUTINHO, EAGLES OF DEATH METAL e TRÊS POR CENTO, já anunciados.

O FESTIVAL DO CRATO vai decorrer na histórica vila alentejana de 23 a 26 de Agosto sendo o dia 21 de Agosto dedicado à habitual Recepção ao Campista e o dia 22 de Agosto – mais uma novidade na edição deste ano – como dia extra.

A zona de campismo ocasional vai abrir no sábado,19 de Agosto, a partir das 10h00 e encerra a 27 de Agosto.