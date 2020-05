Kumpania Algazarra lançam álbum Live

Publicado em 18 Maio 2020 por RUA

Mestres na arte de transformar cada espectáculo na mais louca e inesquecível festa, os Kumpania Algazarra lançam no próximo dia 19 de junho o seu 7º álbum, Live, um registo gravado ao vivo que conta com a participação especial de Ikonoklasta (Luaty Beirão) no tema ‘Actuality’, o primeiro single do disco com um vídeoclip gravado nas Azenhas do Mar.

Os temas foram gravados ao longo de 2019 em diversos concertos de celebração dos seus 15 anos de existência e cristalizam para sempre os momentos vividos no palco na Festa do Avante, na Feira da Luz em Montemor-o-Novo, no MusicBox, nas Festas de São Lourenço nas Azenhas do Mar, no Festival do Caracol em Castro Marim e na Festa da Liberdade no Porto.

Os Kumpania Algazarra nasceram nas ruas de Sintra em 2004 e estar frente a frente com o público faz parte da sua identidade desde o início. É ao vivo que a banda mostra a sua potência máxima. Saltimbancos por natureza, filhos da rua por destino, estes músicos apaixonados em permanente folia, trazem na bagagem quase duas décadas de estrada, palcos, romarias, festivais e festas, pondo sempre toda a gente a dançar.

Trazem tatuadas na pele influências musicais de todas as cores, formas, geografias e latitudes, do ska ao folk, dos ritmos latinos ao funk e ao afro, do reggae às inebriantes melodias dos Balcãs. Enérgicos e vibrantes, já levaram a sua música aos quatro cantos do mundo, actuando em diversos países como a Bélgica, Itália, Suíça, Brasil, França, Espanha, Macau, Reino Unido, Sérvia, entre tantos outros.

Em 2019 comemoraram 15 anos de vida e para assinalar e celebrar a data, a banda gravou este álbum ao vivo onde reúnem temas de todos os discos editados até ao momento. Festa rija dura mais do que um dia e, ao longo do ano, a banda tem vindo a organizar várias iniciativas e passatempos nas redes sociais numa constante celebração deste aniversário.

Para o final de 2020 está ainda programado o lançamento de um álbum de remisturas produzidas por diversos artistas nacionais e internacionais durante o período de reclusão da pandemia.

Créditos Fotográficos: Cátia Bosa