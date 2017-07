Kodaline com concerto em nome próprio no Campo Pequeno

Publicado em 30 Junho 2017 por RUA

Os Kodaline, banda irlandesa que ajudou o NOS Alive’17 a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 08 de julho a mais de três meses do evento, acabam de confirmar um concerto em nome próprio dia 14 de novembro, no Campo Pequeno.

O quarteto de Dublin apresenta em Lisboa o novo disco de estúdio, que será brevemente apresentado ao público. Deste novo trabalho já se pode conhecer o primeiro single “’Brother”, produzido por Steve Harris e Two Inch Punch, com a colaboração de Johnny McDaid (Snow Patrol), e misturado por Spike Stent. Este é o primeiro revelar do pano do tão aguardo terceiro álbum de originais. Ver aqui.

Para este novo trabalho, os Kodaline trabalharam pela primeria vez com um leque variado de escritores e produtores, incluindo o guru pop Wayne Hector, Jonny Coffer (Beyonce, Emeli Sande, Naughty Boy e Two Inch Punch (Rag ‘n’ Bone Man, Sam Smith).

Este é o trabalho sucessor de “Coming Up For Air”, editado em 2015 e Disco de Ouro no Reino Unido. Já o álbum de estreia, “In A Perfect World”, vendeu mais de um milhão de cópias em todo o mundo e já soma mais de 200 milhões de visualizações no canal Vevo.

​Os Kodaline são Steve Garrigan (voz, guitarra, teclados, bandolim e harmónica), Mark Prendergast (guitarra, voz secundária e teclados), Vinny May (bateria e percursão) e Jason Boland (baixo e voz secundária).