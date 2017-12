Khalid em estreia absoluta em Portugal no NOS Alive

Publicado em 12 Dezembro 2017 por RUA

Khalid é a mais recente confirmação do NOS Alive’18. O artista revelação, que já conta com prémios ganhos em 2017 nos MTV Video Music Awards e nos BET Awards como “Best New Artist”, sobe ao Palco Sagres no dia 12 de julho, juntamente com Friendly Fires e Wolf Alice.

O cantor e compositor americano de 19 anos revela que as suas inspirações musicais começaram pela primeira vez com a sua mãe, com fortes raízes no R&B. Em 2015 começou a fazer música própria, com influências tão abrangentes como Kendrick Lamar, A$AP Rocky, Father John Misty, Frank Ocean, Grizzly Bear, Chance the Rapper, Lorde, India Arie e James Blake.

Com a produção de Syk Sense juntamente com Tunji Ige e Smash David, o single “Location” terminou o ano de 2016 no N.° 20 da tabela da Billboard Mainstream “R&B / Hip-Hop Airplay” e alcançou o Top 10 no quadro Billboard “Hot R&B Songs” em janeiro de 2017, que gerou mais de 26,5 milhões de streams no Spotify e quatro milhões de visualizações do YouTube.

O single “Hopeless” precedeu o álbum de estreia de Khalid, “American Teen”, lançado em março de 2017.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs do festival que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um novo passe de dois dias (12 & 13 de julho), que já pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais.

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

Cartaz já anunciado: At The Drive In, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Future Islands, Mallu Magalhães, Pearl Jam, Queens Of The Stone Age, Real Estate, The National, Two Door Cinema Club e Wolf Alice.