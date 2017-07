“Juntos ao Vivo no Theatro Circo” de Jorge Palma e Sérgio Godinho é disco de Ouro

Publicado em 21 Julho 2017 por RUA

Jorge Palma & Sérgio Godinho – Juntos ao Vivo no Theatro Circo, o registo histórico que reúne duas das figuras mais preponderantes do panorama musical português atingiu o galardão de ouro. O álbum ao vivo que foi editado em duas versões, uma deluxe com 2 CD+DVD, e outra, com apenas um CD foi captado em duas noites na histórica sala da cidade de Braga.

“Estamos muito contentes por estar juntos’ foi a primeira frase que os músicos ouviram, no primeiro ensaio, mesmo sem ninguém ter dito isso. Ia dar certo. Deu certo.” Assim escreveu Sérgio Godinho, sobre o arranque desta parceria que correu o país, passando pelos mais diversos palcos de inúmeras cidades e festivais, onde se apresentaram os mais de “135 anos de música” que ambos os artistas representam.

“O meu prazer em ouvir as canções do Sérgio é genuíno desde sempre e cantá-las tem sido minha prática comum – quando o fazemos em conjunto esse gozo aumenta exponencialmente”, escreveu Jorge Palma aquando da edição deste registo ao vivo onde estão alguns dos mais consistentes e criativos músicos nacionais – Nuno Rafael e Pedro Vidal, responsáveis pela direcção musical, nas guitarras; Nuno Lucas no baixo; João Cardoso nas teclas; e João Correia e Sérgio Nascimento, num admirável jogo de energia e sensibilidade nas duas baterias e percussões.