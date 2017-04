Junta de Montenegro quer proibir estacionamento abusivo

Publicado em 06 Abril 2017 por RUA

O Presidente da Junta de Freguesia (JF) de Montenegro, Steven Sousa Piedade, solicitou às autoridades policiais uma intervenção urgente na Freguesia, com vista à erradicação do estacionamento abusivo e de outras situações anómalas nas vias rodoviárias sob a jurisdição da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Numa carta enviada ao Comandante Territorial de Faro daquela força policial, o autarca solicita um “reforço da fiscalização de forma a punir e erradicar as infrações registadas diariamente nesta Freguesia”, tendo reiterado a sua disponibilidade para, em conjunto com as autoridades, solucionar um flagelo que “prejudica fortemente as populações de Montenegro”.

De acordo com Steven Sousa Piedade, trata-se de um problema que se regista ano após ano e que tem vindo a agravar-se, especialmente durante os meses de verão, quando se verifica um aumento substancial do número de viaturas de aluguer que ocupam indiscriminadamente estradas e ruas, pondo em causa a segurança dos cidadãos e a imagem da Freguesia.

“É uma situação insustentável que tem provocado sérios transtornos a quem reside e trabalha em Montenegro, verificando-se mesmo com frequência vários atos de vandalismo contra as viaturas que ocupam irregularmente as vias e os espaços públicos”, alerta o autarca.

Na exposição enviada ao Comandante Territorial da GNR, o Presidente da JF manifesta a sua “preocupação e indignação” face a uma situação que se repete diariamente, com especial incidência nas zonas limítrofes do Aeroporto Internacional de Faro, onde chegam a ser abandonadas dezenas de viaturas durante semanas sucessivas.

“O facto de as bolsas de estacionamento do aeroporto serem taxadas leva a que, tanto os condutores particulares, como as próprias empresas de rent-a-car e de transferes, estacionem nas bermas e em qualquer espaço irregular que se encontre livre”, observa Steven Sousa Piedade, para realçar que, para além das infrações ao código da estrada, esta situação “representa um sério risco para a segurança rodoviária e um total desrespeito pela ordem pública”.

Para além do reforço do policiamento no território o autarca solicitou ainda ao Comandante da GNR de Faro a implementação urgente de fiscalização nos espaços abrangidos pelo novo Regulamento de Estacionamento do Vale das Almas, nesta Freguesia.

“Não podemos permitir que este flagelo progrida sem qualquer punição para os infratores e com consequências cada vez mais graves para quem reside e trabalha na Freguesia”, refere Steven Sousa Piedade, que pondera levar o assunto ao Ministério da Administração Interna, caso não se verifique a resolução do problema já que, devido à aproximação das férias da Páscoa e do início do período de verão, o problema ameaça atingir maiores proporções nos próximos dias.