Juana Molina confirmada no NOS Alive ’18

Publicado em 25 Maio 2018 por RUA

Juana Molina, um dos grandes nomes da música alternativa da América do Sul, actua no Palco Sagres do NOS Alive’18 dia 12 de julho, juntando-se aos já anunciados Friendly Fires, Khalid, Wolf Alice, Jain, Sampha e Blasted Mechanism.

Apesar de ter iniciado a sua carreira como actriz de comédia, rapidamente passou para o mundo da música com a estreia do álbum “Rara” em 1996. Com um estilo único, em que mistura sons acústicos e electrónicos com formações pop e folk, a sua música é sempre uma exploração sonora. Juana aborda a música de uma maneira muito física e intuitiva, cada instrumento e recurso electrónico é uma extensão do seu corpo e é usado para expressar sentimentos e humores.

O álbum “Segundo” valeu-lhe a distinção pela Entertainment Weekly com o prémio de melhor álbum de World Music em 2003 e ainda “Tres Cosas” como um dos dez melhores discos de 2014 pelo jornal New York Times. ”Halo” o mais recente trabalho de Molina segue um novo marco na sua evolução e na sua voz inconfundível, como cita a revista de música Pitchfork “She’s on an evolutionary journet of her own devising”.

A cantora traz a solo nacional canções dos seus setes discos e garante um concerto mágico à sua maneira no NOS Alive’18.