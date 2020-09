Jovem algarvia vence prémio nacional de melhor programadora informática.

Publicado em 23 Setembro 2020 por RUA FM

A vencedora do prémio de melhor programadora informática pela plataforma nacional Portuguese Women in Tech (PWiT) é algarvia e trabalha numa empresa tecnológica alemã, sediada em Faro.

As vencedoras nas nove categorias a concurso, com três finalistas por cada uma, foram hoje anunciadas por esta plataforma, tendo sido o prémio para melhor “Web Developer” conquistado por Ana Margarida Picoito, uma algarvia de 23 anos, natural da Fuzeta, licenciada pela Universidade do Algarve em Engenharia Informática e desde há um ano a desempenhar funções de programadora júnior na tecnológica alemã Turbine Kreuzberg PT, em Faro.

A PWiT pretende ser um retrato das mulheres que ajudam a fazer a diferença na indústria portuguesa de tecnologia e também um meio de lhes dar visibilidade, bem como de inspirar outras mulheres a abraçarem carreiras nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).

Para além da vencedora na categoria de programação, uma outra algarvia, natural de Faro, chegou à final, na categoria de “Community Leader”. Raquel Ponte, de 40 anos, relações públicas e especialista em comunicação e estratégia de marca, da Turbine Kreuzberg PT, é também licenciada pela Universidade do Algarve, em Sociologia, tendo colaborado activamente na dinamização do ecossistema tecnológico algarvio, e sendo actualmente embaixadora das Geek Girls Portugal em Faro.

Lançados em 2018, por Inês Santos Silva e Liliana Castro, os PWiT Awards têm como objectivo dar visibilidade às mulheres portuguesas e ao trabalho por estas desenvolvido em tecnologia e em prol do desenvolvimento do ecossistema tecnológico nacional.

Contribuir para a paridade através da demanda de um progressivo nivelamento salarial entre homens e mulheres, no desmistificar de estereótipos de género e do empoderamento de mulheres em cargos de liderança, são outros dos desígnios desta plataforma.