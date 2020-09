Jornadas Europeias do Património nos Monumentos do Algarve com o tema “Património e Educação”

Publicado em 22 Setembro 2020 por RUA FM

A Direção Regional de Cultura do Algarve promove, no âmbito das Jornadas Europeias do Património (JEP), que se assinalam de 25 a 27 de setembro, um programa diversificado de atividades culturais a acontecer nas Ruínas Romanas de Milreu, Castelo de Paderne, Monumentos Megalíticos de Alcalar, Fortaleza de Sagres e Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe.

As atividades propostas integram o programa cultural DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos – que este ano, na sua 7ª edição, é dedicado ao tema “Direitos Humanos, Igualdade e Não Discriminação”, e exploram ainda as relações entre dois grandes universos – O Património e a Educação – : Qual o papel do Património na Educação? Qual o papel da Educação no Património?

O programa apresentado integra várias propostas de oficinas artísticas e pedagógicas direcionadas para diferentes tipos de público, projetos performativos e de sensibilização ecológica e uma palestra integrada no “Amatores in Situ – O Mundo Antigo visto por aqueles que o amam”, ciclo organizado em colaboração com a Faculdade de Ciência Humanas e Sociais da Universidade do Algarve.

Porque trabalhar a Educação a partir do Património é também reconhecer o valor que este tem como agente de transformação do Mundo.

No dia 25 de setembro, com início às 10h30, nas Ruínas Romanas de Milreu, terá lugar o projeto “Milreu – Encontro de povos, ideias e culturas”, promovido pela QRER – Cooperativa para o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade – , com a oficina de Pintura a Fresco: “Trabalho no campo em Milreu – Séculos I e Século XX”, destinada aos utentes da ASMAL.

No mesmo dia, o Castelo de Paderne acolhe a “Oficina das Igualdades em Paderne”, também com início às 10h30. O ponto de partida desta iniciativa, que inclui uma visita guiada / oficina de exploração histórica, será o património histórico associado ao castelo de Paderne.

O projeto concebido por Isa Catarina Mateus é promovido pelo Cineclube de Faro (Comissão de Formação). Para mais informações e reservas contacte: formacaoccf@gmail.com

No dia 26 de setembro, entre as 10h00 e as 18h00, nos Monumentos Megalíticos de Alcalar decorre o projeto “Oficinas da Pré- História”, no domínio da “Arqueologia Experimental” e da “Arte e Arqueologia”: Oficina de talhe, oficina de placas de xisto, oficina de barro e oficina de pintura rupestre. A organização é do Grupo de Amigos do Museu de Portimão e do Museu Municipal de Portimão. Para mais informações e reservas contacte: oficinaeducativa@cm-portimao.pt e amigosdomuseudeportima@gmail.com

A Fortaleza de Sagres, no dia 26 de setembro, pelas 16h00, é palco do espetáculo “O Grande Embrulho” (integrado no Festival Ventania e na programação do 365 Algarve). Este é um espetáculo interativo com uma forte mensagem ecológica ‘embrulhada’ em momentos de humor, surpresa e poesia, que reúne as linguagens de clown, dança, música e manipulação de objetos em torno de um cónico saco de papel. Projeto com Criação e Interpretação de Thorsten Grütjen e Música de Gil Abrantes.

O projeto é do Teatro Experimental de Lagos, apoiado pelo programa 365 Algarve, e os bilhetes podem ser adquiridos através da página www.ventania.bol.pt

As Ruínas Romanas de Milreu recebem no sábado, dia 26 de setembro, pelas 17h00, mais uma palestra do ciclo Amatores in Situ – O mundo antigo visto por aqueles que o amam – VI edição, com o tema “Música e ocasiões musicais na cultura romana”, por Fuensanta Garrido Domené (Universidad de Córdoba). Nesta revisita pelo panorama musical romano ficarão explicitadas as influências musicais e culturais recebidas de outras culturas mediterrâneas e procurará fazer-se um catálogo dos instrumentos musicais de maior uso por parte da população de Roma. Estão agendadas mais palestras nos dias 16 e 23 de outubro, 13 de novembro e 4 de dezembro.

A organização é da Cívis – Associação para o Aprofundamento da Cidadania com o apoio da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve.

Para mais informações e reservas contacte: milreu@cultalg.gov.pt ou 962 045 652.

As atividades das JEP deste ano encerram no domingo, dia 27 de setembro, às 18h00, na Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, com a representação teatral “Laurinda não foi à Guerra”. Assumindo o valor pedagógico do teatro, esta é uma peça que nos leva a revisitar a espiral da História, sempre em evolução, de forma a tentar ultrapassar antigas fraturas, e ao mesmo tempo, nos prepara para lidar com futuras crises. A autoria e encenação é de António Gambóias e a interpretação está a cargo de Ana Cristina Oliveira, Ana Isabel Baptista, Catarina Silva e Inês Martins. A organização é da Associação Cultural Música XXI.

Para mais informações e reservas contacte: fortaleza.sagres@cultalg.gov.pt ou telefone 282 620140.

Todas as atividades culturais DiVaM são de entrada gratuita (à exceção de “O Grande Embrulho”), sendo obrigatória a inscrição prévia.