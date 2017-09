Jornadas Europeias do Património comemoradas nos Monumentos do Algarve

Publicado em 15 Setembro 2017 por RUA

As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa anual do ICOMOS que pretende sensibilizar os cidadãos da Europa para a valorização do Património. Este ano irão decorrer de 22 a24 de setembro, subordinadas ao tema Património Natureza: Pessoas – Lugares – Histórias.

Neste âmbito e integrado no Programa DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos – a Direção Regional de Cultura do Algarve preparou um programa cultural para os monumentos da região, que pretende realçar e preservar a relação das dimensões “natureza” e “património”, fundamental para a valorização do território, para a promoção das identidades locais e da qualidade de vida da comunidades.

Programação:

RUÍNAS ROMANAS DE MILREU

22 de setembro

A exposição Perspectivas “37º05`42,73”N 007º54º`13,85”W” constituirá o evento de abertura das comemorações. A inauguração com início às 17 horas contempla a apresentação do filme “O Mundo de Milreu”. O projeto dá a conhecer as perspectivas de vários artistas dos 5 continentes sobre Milreu que se constitui o epicentro de uma manifestação artística à escala global. Um projeto de Nuno Murta e Carlos Norton da Associação Fungo Azul.

24 de Setembro

“Do Saber ao Fazer: Bioexperiências Romanas no Labor”, irá acontecer entre as 15h e as 17h30.

O projeto pretende dar a conhecer o estilo de vida dos romanos que habitaram este local, assim como as técnicas e conceitos científicos por eles aplicados. Haverá actividades de pintura em revestimento de cal, identificação de recursos marinhos utilizados pelos romanos, processos de produção de ingredientes e unguentos, com um espaço infanto-juvenil e mostra de produtos regionais.

Projeto do Centro de Ciência Viva do Algarve, Universidade do Algarve, Barroca e Requinte Turquesa.

A participação neste projeto requer inscrição através de milreu@cultalg.pt.

MONUMENTOS MEGALÍTICOS DE ALCALAR

22 de setembro,

Os “Sons Daqui”, por SONDA, um projeto de Pedro Glória, apresentado por Rizoma Lab – Associação Cultural, entre as 19h18 e as 21h. Trata-se de uma intervenção multimédia em formato de instalação/performance audiovisual, que os elementos recolhidos partem de uma abordagem direta à comunidade que habita em torno do monumento, e serão integrados em tempo real na experiência sensorial, sonora e auditiva, desenhada especificamente para este monumento. Coincidindo com o equinócio de Outono será o momento ideal para observar o pôr-do-sol e o céu estrelado. Conta com o apoio do Museu Municipal de Portimão.

CASTELO DE LOULÉ

23 de setembro

Na Alcaidaria do Castelo de Loulé, irá acontecer o projeto “Castelo e História de Loulé”. O programa inicia-se pelas 16horas com a apresentação da Lenda da Moura de Cássima, pelo Teatro Análise de Loulé – Casa da Cultura, seguido de um atelier para crianças inspirado na lenda (16h15). Pelas 17horas terá início a palestra “O Castelo e a História de Loulé” por Luis Palma, seguida de um passeio pelo Centro Histórico (18horas). Projeto da Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve com o apoio da Câmara Municipal de Loulé.

FORTALEZA DE SAGRES

23 a 24 de setembro

“Momentos Fantásticos com Património: Lugares Falados em Comum”, um projeto da Vicentina – Associação Para o Desenvolvimento do Sudoeste, irá acontecer na Fortaleza de Sagres nos dias23 a24 de setembro (das 17h00às 9h30).

Projeto multidisciplinar direcionado para famílias, integra um enquadramento do lugar “Que lugar é este?” porRui Parreira, pelas 17h30, seguido do Chá das 5 – Grupo de Leitura Teatral, às 18h30. Esta é uma criação de Neusa Dias, Paula Gonçalves, Cristina Chafirovitch, Inês Cardoso e Marta Gorgulho, acolhida pela associação cultural, Rizoma Lab. Neste programa, textos de teatro nos desafiam a pensar sobre as forças e poderes da globalização em países outrora colonizados por Portugal. O texto apresentado será “O Pagador de Promessas” do dramaturgo, Brasileiro Dias Gomes.

Pelas 18h30, “O Mundo no Monumento”, atelier de expressão criativa com pintura e ilustração, será orientado por Sara Glória e direcionado para o público infantil (<12 anos).

Pelas 20 h segue-se Sabores da Lusofonia, cuja degustação manterá ainda o seu segredo. Sugere-se que os nossos participantes tragam alimentos da Terra e do Mar para partilha. A Roda da Capoeira, irá acontecer entre as 20h e as 22h, dinamizado pela Associação Jogando Capoeira. Este será o momento de aprender sobre as múltiplas características e riqueza de valores da Capoeira, hoje património cultural imaterial da Humanidade, e que é um dos maiores símbolos da manifestação cultural afro-brasileira.

E para terminar uma noite fantástica, nada melhor do que o “Contos de Lugares pelo Mundo” por Nelda Magalhães, pelas 22horas. Dormir e sonhar…. E o alvorecer na Fortaleza para o pequeno almoço e cheiro a maresia….

Actividade que inclui a pernoita no monumento, mediante inscrição (através de sonia.felicidade@vicentina.org)

ERMIDA DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

24 de setembro

O ciclo de música ibero atlântica “Jangada de Pedra” irá ser apresentado pelas 17 horas com o concerto Mundi | Do barroco ao Jazz.

João Pedro Cunha (violino) e Zoran Stojanovic (guitarra) com créditos firmados no panorama nacional e internacional propõem um programa verdadeiramente globalizante. Partindo da profundidade e emoção contida do pai Johann Sebastian Bach, culminarão na virtuosidade expansiva do jazz da tradição de Grapelli e Venuti. Um projeto da Academia de Música de Lagos.

Todas as iniciativas propostas são de entrada livre e participação gratuita.

No dia 24 de setembro a entrada é gratuita em todos os monumentos.