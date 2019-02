Jornadas do Mundo Rural trazem a Alcoutim o debate nos dias 1 e 2 de Março

Publicado em 18 Fevereiro 2019 por RUA

A Câmara Municipal de Alcoutim e Câmara Municipal de Mértola, numa organização conjunta em colaboração com a Associação de Proprietários Florestais das Cumeadas do Baixo Guadiana, promovem, nos dias 1 e 2 de março as Jornadas do Mundo Rural, a terem lugar no Espaço Guadiana, em Alcoutim.

Esta organização conjunta decorre de uma visão de território integrada que entende que a geografia dos problemas e desafios que estes dois Municípios enfrentam (muito baixa densidade, vulnerabilidade à desertificação e alterações climáticas) não se coaduna com as geografias administrativas dos territórios. Nesse sentido têm estes dois Municípios encetado um conjunto de reflexões, iniciativas e projetos conjuntos e/ou complementares em várias áreas.

A temática central a abordar terá como temas centrais a Floresta e a Agricultura.

O evento conta com a participação de um conjunto prestigiado de oradores de instituições de relevância para o setor, com o objetivo estratégico e transversal de apresentar os desafios e oportunidades que os profissionais e as instituições têm de enfrentar, e sobre os quais importa refletir de forma global, contando com espaços abertos ao debate em torno das questões apresentadas.

Miguel Freitas, Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural; Júlio Cabrita, Direção Regional da Agricultura e Pescas do Algarve; Ricardo Bernardino, GAL Rural – Terras do Baixo Guadiana são algumas das entidades convidadas para o evento que contará ainda com perto de duas dezenas de oradores.

A divulgação de exemplos de boas práticas já em curso será também um dos pontos de interesse, onde as organizações, grandes e pequenas, identifiquem os fatores de competitividade e os desafios que as empresas locais irão apresentar.

Com abertura marcada para as 9h45 de sexta-feira, dia 1 de março, o evento tem participação gratuita e está aberto ao público em geral.

Para mais informações e inscrições contactar a Câmara Municipal de Alcoutim através do telefone 281540 564 ou do e-mail gabinete.florestal@cm-alcoutim.pt ou lina.cumeadas@gmail.com .