Jornadas do Contrabando realizam-se dia 28 de março e dão o pontapé de saída para o Festival do Contrabando

Publicado em 14 Março 2019 por RUA

No dia 28 de março a partir das 09h30 no salão nobre da câmara municipal de Alcoutim, os municípios de Alcoutim e de Sanlúcar de Guadiana vão levar a cabo as terceiras jornadas do contrabando em Alcoutim. As jornadas terão a participação de investigadores, bem como de antigos protagonistas e estão integradas no Festival do Contrabando (29, 30 e 31 de março – 2019).

A iniciativa pretende transmitir uma visão clara das atividades do contrabando, efetuando o reconhecimento e a valorização de uma identidade local, das memórias e do património do contrabando.

Alcoutim é uma vila raiana localizada na serra algarvia, frente a Sanlúcar de Guadiana (Andaluzia – Espanha). Esta fronteira luso-espanhola é uma das mais antigas da Europa e conta com séculos de história que marcam a identidade das populações locais. O contrabando foi a “arte” de comercializar às escondidas da lei e entendido pelas populações como um mundo de oportunidades, que dava resposta às necessidades e dificuldades das gentes da raia. Com a abertura da fronteira este contrabando “tradicional” deixou de fazer sentido, fechando-se um ciclo. Nos nossos dias urge registar, conhecer e estudar um vasto espólio imaterial ligado a este fenómeno. As gerações que viveram o contrabando “tradicional” estão a desaparecer. Com eles perdemos um manancial de conhecimentos, passados entre gerações, de pais para filhos e de avôs para netos, que fazem parte da cultura local.

As terceiras Jornadas do Contrabando promovem o debate de ideias como: O reconhecimento e a valorização de uma identidade local própria; Entender as necessidades locais e o contributo do contrabando para a sobrevivência das populações; A importância de uma rede de contatos e relações familiares na ligação entre margens; Abertura de fronteira versus despovoamento crescente; Valorização das memórias e do património do contrabando na perspetiva da promoção turística do território.

No decorrer do evento será possível assistir à Curta-metragem “Eu aprendi essas manhosices…”, 2º episódio da série “Histórias do Contrabando”, por Paulo Vinhas Moreira. Terminando com uma mesa redonda que coloca em confronto direto os atores de um lado e de outro desta atividade raiana.

O Festival do Contrabando é mais que um Festival, é a junção e fusão da homenagem a uma atividade que ao longo da história foi importante para as gentes da fronteira, com as artes e a cultura. Nos dias 29, 30 e 31 de março apresenta a todos os visitantes, um mercado de época, gastronomia local, desfiles etnográficos, teatro de rua, bandas de música de rua, oficinas de artesanato e muita mais animação, tendo como grande atrativo a Ponte Pedonal Transfronteiriça Alcoutim Sanlúcar de Guadiana, disponibilizando a experiência pioneira de caminhar sobre o Rio Guadiana e transpor a fronteira de forma original e única, um sonho antigo das duas vilas.

O programa do evento pode ser consultado na página da Câmara Municipal de Alcoutim wwwcm-alcoutim.pt e na página de facebook do evento www.facebook.com/festivaldocontrabando/