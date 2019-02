Jornadas de Educação Médica decorrem na UAlg

Publicado em 12 Fevereiro 2019 por RUA

O Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve vai realizar, no dia 23 de fevereiro, pelas 09h30, as Jornadas de Educação Médica, que decorrerão no Anfiteatro A, no Complexo Pedagógico do Campus de Gambelas. Este evento contará com a presença do reitor da UAlg, Paulo Águas, e do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

Vários oradores, oriundos de universidades de países como Canadá, Reino Unido, Chipre, Holanda, entre outros, irão abordar temáticas da escola médica atual a nível internacional, proporcionando um debate científico e fomentando a troca de ideias.

A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória aqui.

Consultar programa aqui.