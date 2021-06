Jonas lança seu novo álbum de estreia “São Jorge”

Publicado em 21 Junho 2021 por RUA FM

O fadista lisboeta anunciou nesta segunda-feira, 21 de junho, o seu novo disco de estreia “São Jorge”, já disponível em todas as plataformas digitais.

O novo disco conta com um olhar sobre a Lisboa contemporânea, e apresenta 8 novos temas, unindo o classicismo do Fado com a juventude de um jovem lisboeta, Jonas deixa de lado o pudor neste álbum para, como dito pelo próprio, “sublinhar a crueza, se o tema assim exigir”.

Neste novo álbum, o artista ainda diz ser influenciado por ícones religiosos que dominam a cultura de uma Lisboa, com um Cristo a pairar sobre a cidade. O disco ainda contou com a produção e mentoria de Jorge Fernando, renomado fadista português.

Jonas ainda irá realizar um concerto de apresentação a 8 de julho, no Centro Cultural de Belém. Os bilhetes já se encontram à venda, com sua lotação limitada pelas normas da DGS.