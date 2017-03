John Newman é o primeiro nome confirmado para o Festival do Crato 2017

Publicado em 13 Março 2017 por RUA

O Festival do Crato já tem um percurso firmado no roteiro nacional dos Festivais de Verão e está de regresso em 2017.

O evento vai decorrer na histórica vila alentejana de 23 a 26 de agosto sendo o dia 22 de Agosto dedicado à habitual Recepção ao Campista.

John Newman é o primeiro nome confirmado num cartaz que promete surpreender!

John Newman, compositor e intérprete britânico, consagrou-se como um dos maiores fenómenos da cena pop mundial, com o reconhecimento generalizado da crítica e o sucesso de alguns dos seus hits nas tabelas de vendas e de preferências do público.

Depois do sucesso da edição de 2016, que esgotou por completo a capacidade do recinto nos 4 dias do evento, o Festival do Crato volta a apostar num cartaz que integra alguns dos melhores projectos da música nacional e internacional, a Feira de Artesanato e Gastronomia, zona de acampamento gratuito, palco After-Hours e muita animação!

Mais informações sobre o cartaz serão anunciadas brevemente!