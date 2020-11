João Vaz encerra Festival de Órgão na Sé de Faro

Publicado em 25 Novembro 2020 por RUA FM

Sábado, dia 28 de novembro, tem lugar o concerto de encerramento do XIII Festival de Órgão do Algarve com o organista convidado João Vaz. Os mais de 1200 tubos e variados timbres do grande órgão da Sé de Faro, com início de construção em 1715, tornam a soar.

O concerto, organizado pela Associação Cultural Música XXI e com Plano de Contingência aprovado pela Autoridade de Saúde, realiza-se às 21:00 com público presencial (lotação 80 lugares sentados) e também com transmissão online em direto, via https://www.facebook.com/acMusicaXXI e também nas páginas Facebook dos parceiros do Festival.

João Vaz é diplomado em Órgão pela Escola Superior de Música de Lisboa, sob a orientação de Antoine Sibertin-Blanc, e pelo Conservatório Superior de Música de Aragão, em Saragoça, onde estudou com José Luis González Uriol, como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. É também doutorado em Música e Musicologia pela Universidade de Évora, tendo defendido, sob a orientação de Rui Vieira Nery, uma tese sobre a música portuguesa para órgão no final do Antigo Regime.

Tem mantido uma intensa atividade a nível internacional, quer como concertista, quer como docente em cursos de aperfeiçoamento organístico, ou membro de júri de concursos de interpretação. Efetuou mais de uma dezena de gravações discográficas a solo (nomeadamente em órgãos históricos portugueses) e é autor de diversos artigos musicológicos publicados internacionalmente.

Leciona atualmente Órgão na Escola Superior de Música de Lisboa. É também diretor artístico do Festival de Órgão da Madeira e das séries de concertos que se realizam nos seis órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra (de cujo restauro foi consultor permanente) e no órgão histórico da Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa (instrumento cuja titularidade assumiu em 1997).

O programa de concerto tem o mote “1620 – NO SÉCULO DAS FLORES DE MÚSICA”. Centrado na comemoração dos 400 anos da publicação das Flores de Música de Manuel Rodrigues Coelho, a mais antiga partitura instrumental impressa em Portugal, inclui obras deste compositor e dos seus contemporâneos de diversas regiões da Europa.

Programa:

Manuel Rodrigues Coelho (Portugal, c.1555-1635)

Segundo tento do mesmo [segundo] tom

(Flores de música, 1620)

Eustache du Caurroy (França, 1549-1609)

Fantaisie a 3 sur «Une jeune fillette»

Fantaisie a 4 sur «Une jeune fillette»

(Fantasies en III, IV, V et VI parties, 1610)

Manuel Rodrigues Coelho (Portugal, c.1555-1635)

Kirios de 1º tom (5 versos)

(Flores de música, 1620)

Samuel Scheidt (Alemanha, 1587-1654)

Cantilena Anglica Fortunae

(Tabulatura nova, 1624)

Manuel Rodrigues Coelho (Portugal, c.1555-1635)

Tento do quarto tom

(Flores de música, 1620)

Giovanni Gabrieli (Itália, c.1557-1612)

Toccata del secondo tono

(Il Transilvano, 1625)

Francisco Corrrea de Arauxo (Espanha, 1584-1684)

Tiento de medio registro de cuarto tono

(Facultad organica, 1626)

Girolamo Frescobaldi (Itália, 1583-1643)

Toccata avanti la messa della Madonna

Canzon dopo l’Epistola

Toccata per l’Elevatione

(Fiori musicali, 1636)

Diogo da Conceição (Portugal, séc. XVII)

Meio registo de 2º tom acidental

Batalha de 5º tom

(Livro de órgão de Fr. Roque da Conceição, 1695)

O Festival de Órgão do Algarve 2020 conta com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos Municípios de Faro, Loulé, Portimão e Tavira, com o apoio à divulgação da Região de Turismo do Algarve e com os parceiros de comunicação Antena 2, Sul Informação, Rua FM e Mais Algarve. Conta ainda com a parceria da Diocese do Algarve, do Cabido da Sé de Faro, da Ordem do Carmo de Faro e das Paróquias de Portimão, Boliqueime e Tavira.

Página FB do evento: https://www.facebook.com/festivalorgaoalgarve/