João Hasselberg & Pedro Branco encerram ciclo de Concertos ao Entardecer ‘17

Publicado em 21 Junho 2017 por RUA

Este sábado, chega ao fim mais uma edição dos Concertos ao Entardecer, que encerram com projeto português.

Os protagonistas do próximo concerto ao pôr do sol com vista para a Ria Formosa, que decorre sábado, dia 24 de junho, às 19h30, na Galeria Arco, são os portugueses João Hasselberg & Pedro Branco. Os dois músicos encerram a edição de 2017 dos ‘Concertos ao Entardecer’, organizados pela Associação Cultural ArQuente.

João Hasselberg e Pedro Branco uniram-se como co-autores de um projeto que teve a sua estreia com o disco “Dancing Our Way to Death” (Outubro 2016), álbum que mereceu as cinco estrelas do Nuno Catarino, publicadas pelo jornal Ípsilon em Janeiro deste ano. Poucos meses depois do lançamento, a dupla surpreende-nos com um segundo disco “From Order To Chaos”, lançando pela prestigiada editora Clean Feed.

“Queríamos descobrir cada um dos temas, meus e do Pedro, tendo como premissa a de não excluir nenhum caminho interpretativo à partida. Esta foi uma atitude consciente na procura por esta música. Tentámos ter presente esta liberdade entre nós dois, durante a criação e a execução, e ao mesmo tempo passá-la aos outros músicos que convidámos para esta aventura.” confirma João, em seu nome pessoal e no do Pedro.

Neste espetáculo em Faro, João Hasselberg (contrabaixo/baixo eléctrico) e Pedro Branco (guitarra) fazem-se acompanhar por Afonso Cabral (voz dos You Can’t Win Charlie Brown) e João Lencastre (bateria).

Este ano, na edição de Verão do Ciclo de ‘Concertos ao Entardecer’ passaram pelo palco da Galeia Arco e pelo Auditório da Fortaleza de Sagres as bandas: Postcards de Beirute, Alright Ghandi de Berlim e Joana Barra Vaz de Lisboa. Bandas emergentes tanto no panorama musical nacional como internacional.

Os ‘Concertos ao Entardecer’ contaram com o apoio do programa DiVaM 2017 – Lugares de Globalização” da Direção Regional de Cultura do Algarve e do Município de Faro.