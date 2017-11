João Guerreiro participa em “Reflexão pública sobre o problema da floresta e dos incêndios”

Publicado em 07 Novembro 2017 por RUA

No âmbito do mestrado em Gestão Sustentável dos Espaços Rurais, vai realizar-se uma “Reflexão pública sobre o problema da floresta e dos incêndios”, no próximo dia 9 de novembro, às 14h30, em Aljezur (Local: Espaço +).

A iniciativa conta com a participação de João Guerreiro, antigo reitor da UAlg e presidente da Comissão Técnica Independente para analisar os incêndios, e de António Miranda, engenheiro do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Refira-se que o mestrado em Gestão Sustentável dos Espaços Rurais tem como objetivo formar especialistas nesta área do conhecimento, com perfil adequado para a intervenção em desenvolvimento e planeamento regional e em toda a área de gestão do espaço em meio rural, numa perspetiva global da sustentabilidade dos recursos económicos. Este curso é uma organização conjunta da Faculdade de Ciências e Tecnologia e da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, e da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja.

A iniciativa tem entrada livre.