João Carvalho apresenta candidatura à presidência da Associação Académica da Universidade do Algarve

Publicado em 08 Novembro 2019 por RUA FM

João Sá de Carvalho apresentou ontem, através das suas redes sociais, a candidatura a Presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg).A

A AAUAlg é a associação responsável por representar os, aproximadamente, 8000 alunos que frequentam a Universidade do Algarve, sendo esta instituição muito caracterizada pela multiculturalidade existente entre a comunidade académica e pela sua entrega à região algarvia e sua comunidade.

Através de um curto texto, o candidato apresentou as suas motivações à candidatura deixando alguns daqueles que são os pilares que estão na génese do projeto e estarão presentes no trabalho desenvolvido pela futura direção geral da AAUAlg, caso seja eleito pelos estudantes no próximo dia 03 de dezembro.

Segundo João Carvalho, “a continuação da estabilidade financeira da AAUAlg deverá ser uma prioridade de todos nós. Trabalhar a dinamização do desporto universitário, a ação social e o espírito empreendedor da academia são algumas âncoras deste projeto que me comprometo a cumprir tendo em vista não desiludir os estudantes da nossa academia.”