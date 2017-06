Joana Barra Vaz para ver e ouvir em Faro e na Fortaleza de Sagres

Publicado em 12 Junho 2017 por RUA

Integrado no ciclo ‘Concertos ao Entardecer’, Joana Barra Vaz apresenta o seu ‘Mergulho em Loba’, na Fortaleza de Sagres, no próximo dia 18 de junho, às 18 horas, depois de já ter atuado, no dia antes, às 19h30 na sede da ArQuente na Galeria Arco – Faro.

Joana Barra Vaz divide o tempo entre a realização e a música e, desde o lançamento do EP ‘Passeio Pelo Trilho’ em 2012, apresentou-se ao vivo como ‘flume’ em várias salas do país, inclusivamente o Teatro São Luiz, a convite de Sérgio Godinho.

Em setembro de 2016 funda a plataforma artística e editora Bi-Du-Á cujo primeiro lançamento é o seu longa duração ‘Mergulho Em Loba’ (2016), produzido pela própria em conjunto com Luís Nunes e José Joaquim de Castro. Este projeto foi mostrado ao público no Teatro do Bairro, no festival Vodafone Mexefest, entre outros.

‘Mergulho em Loba’ existe num universo entre o folk e a electrónica. Composto entre 2012 e 2013, o disco é uma viagem sonora com canções que se sobressaltam sem paragens, em suites, convidando o ouvinte a fazer esse percurso e a sentir a urgência de chegar ao fim com uma resposta na ponta da língua ou no embalo da dança.

O projeto tem sido bem acolhido pela imprensa especializada, figurando no topo de várias listas de melhores discos do ano. Conta com a participação dos músicos Ricardo Jacinto, David Pires, David Santos, João Gil, Ana Nagy, Mário Amândio, Gabriel Correia e ainda Selma Uamusse, como voz convidada no tema ‘Tanto Faz’.

Os ‘Concertos ao Entardecer’ são promovidos pela Arquente – Associação Cultural e integrados no DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos 2017 – Lugares de Globalização – programa cultural da Direção Regional de Cultura do Algarve.