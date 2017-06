Jay-Jay Johanson em Portugal para celebrar os 20 anos de «Whiskey»

Publicado em 20 Junho 2017 por RUA

Ao todo, serão 4 os concertos de Jay-Jay Johanson em Portugal. Faro, Lisboa, Guarda e Braga são para já as cidades onde estão confirmadas as actuações de Jay-Jay Johanson, numa série de concertos que comemora os 20 anos do álbum que lançou e consagrou o músico sueco enquanto uma das principais referências da cena indie pop / trip hop.

Os bilhetes para esta digressão estão à venda em bol.pt, bilheteiras locais e pontos de venda habituais.

A História de «Whiskey»

Foi em 1996 que Jay–Jay Johanson nos mostrou um novo lado de si em «Whiskey».

O cantor e compositor que mergulhou na música por via de jazzísticas sonoridades e técnicas de escrita, descobriu, em 1994, uma cassete que viria a mudar a sua vida. Tratava-se de uma promo de Dummy, dos Portishead, que havia chegado por correio, naquele dia, à redacção da revista de música POP, onde Johanson trabalhava à noite e aos fins-de-semana para ganhar algum dinheiro extra.

Após escutar exaustivamente aquele trabalho da banda de Beth Gibbons e companhia, Johanson percebeu que era possível fazer algo com que ele sempre sonhara: misturar um estilo de composição típico do jazz com batidas urbanas, herdadas do hip hop, abrandadas de modo a que conseguisse cantar, como no jazz, por cima das mesmas.

A descoberta dessa “mecânica” que redundaria no estilo que passou a ser conhecido por trip hop fê-lo pegar no instrumental de «I Got You Under My Skin» de Neneh Cherry, pô-lo a tocar a 33 bpm’s (em vez dos habituais 45) e começar a cantar as suas músicas (fortemente inspiradas em Chet Baker) por cima dessa batida que se arrastava.

Certo dia, e já assumindo nas suas performances esta refrescante e nova forma de fazer música, Jay-Jay Johanson é descoberto pela editora BMG (Sony Music) enquanto tocava numa festa de aniversário a pedido de um amigo. Uma representante da label abordou-o ali mesmo e pediu-lhe uma demo para levar aos seus superiores.

Jay-Jay não tinha nada gravado. A editora cedeu-lhe os seus estúdios para o registo de 7 músicas. «It Hurts Me So» e «So Tell The Girls That I Am Back In Town» eram duas delas. Magnus Frykberg, o produtor na altura de bandas como os Massive Attack e os próprios Portishead, estava em Estocolmo e Jay-Jay Johanson não perdeu a oportunidade de o convidar para colaborar na gravação dessa demo. Magnus aceitou ficar encarregue pela produção e mistura das músicas.

No dia imediatamente a seguir à conclusão da mistura da demo, Jay-Jay Johanson apresentou o produto final ao líder da BMG e assinou ali mesmo um acordo para gravar 3 álbuns com a editora.

O lançamento de «Whiskey», em 1996, viria a dar ao artista sueco honras de capa na mítica publicação francesa Les Inrockuptibles. É aqui que Johanson, na 1ª pessoa, assume ter começado “a sério” a sua carreira.

20 anos depois do ano de lançamento, este ponto de viragem na vida de Jay-Jay Johanson é celebrado com uma digressão que, em Portugal, chegará a 4 salas de Norte a Sul do País.