Japandroids juntam-se ao cartaz do NOS Alive’18

Publicado em 16 Março 2018 por RUA

O NOS Alive’18 vai receber a dupla de canadianos Japandroids, que sobe ao Palco Sagres dia 13 de julho para apresentar o mais recente álbum de estúdio “Near to the Wild Heart of Life”.

Brian King e David Prowse editaram o terceiro registo de originais em janeiro de 2017. Este novo trabalho vai buscar inspiração a James Joyce e Clarice Lispector e tem influências musicais em Tom Waits e The National. Contando mesmo com Peter Katis, produtor de longa data dos The National, na mistura e produção. Rapidamente foi considerado pela crítica e pelos fãs o mais inovador disco da banda até à data.

Juntos desde 2006, ganharam relevância após o lançamento do álbum de estreia “Post-Nothing”. Em 2012 com o segundo disco “Celebration Rock” a aclamação por parte dos media foi calorosa. Como é exemplo a revista Rolling Stone que considerou entre “The 10 Coolest Summer Albums of All Time”, a Pitchfork distinguiu como “Best New Music” e a Spin anunciou os Japandroids como “2012′s Band of the Year”.

A música de Japandroids descrita como uma mistura de rock clássico e punk, vai garantir um dos concertos mais energéticos do festival.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um passe de dois dias (12 & 13 de julho), que pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais, assim como através do Fã Pack FNAC, à venda em FNAC e fnac.pt.