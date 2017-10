Jameson Urban Routes leva ao Musicbox seis concertos de lançamentos de discos

Publicado em 10 Outubro 2017 por RUA

Do rock à música electrónica, a programação do Jameson Urban Routes conta com seis concertos de lançamento dos mais recentes trabalhos de artistas de destaque no panorama na música nacional e internacional.

No dia 25 de Outubro, LONE apresenta no clubbing a mix lançada pela DJ-Kicks no final do mês de Setembro. O universo sónico do produtor e DJ britânico combina techno, hip-hop, ambient e outros géneros musicais, criando assim uma atmosfera vibrante e imersiva.

No dia 27 de Outubro, uma sessão inteiramente dedicada ao rock traz os The Black Lips a Lisboa com o seu mais recente disco na bagagem, “Satan’s Graffiti or God’s Art”, lançado em Maio de 2017 pela secção discográfica da Vice. A icónica banda de garage rock de Atlanta regressa aos seus primórdios neste novo disco, mantendo o espírito rock n’ roll e a estética punk a que sempre nos habituaram.

No clubbing do mesmo dia, Sherwood & Pinch, a dupla que junta Adrian Sherwood, nome incontornável na produção de dub, e Rob Ellis, a.k.a Pinch, referência no dubstep em Bristol, apresenta o seu segundo álbum colaborativo Man Vs. Sofa (2017). Os dois produtores juntam mais uma vez os seus universos e trazem à pista de dança um trabalho diversificado mas coeso, que mistura sonoridades funk, industriais, grime ou até mesmo minimalistas.

No último dia do festival, 28 de Outubro, a primeira sessão dá a conhecer os mais recentes trabalhos de projectos da pop electrónica nacional e internacional no feminino. Surma, projecto a solo de Débora Umbelino, apresenta no Jameson Urban Routes o tão aguardado álbum de estreia Antwerpen (2017), a ser lançado no próximo dia 13 de Outubro.

A one-woman band das guitarras, teclas, pedais, sintetizadores e loop stations procura não se prender a rótulos no que toca a definir a sonoridade da sua música, trabalhando um conjunto de elementos que vão do noise ao experimental, passando pelo jazz e pós-rock.

Austra, projecto de synth pop da canadiana Katie Stelmanis vem pela primeira vez a Lisboa apresentar o seu terceiro álbum de estúdio, Future Politics (2017), gravado pela Domino Records. Lançado no dia da tomada de posse de Trump, em Future Politics (2017), Austra alerta para a urgência de evitar que as distopias fictícias que retratam uma sociedade alienada se tornem reais num futuro próximo.

A electrónica apresenta-se mais imersiva, lembrando por vezes a Björk, sendo que o recurso à electrónica minimalista e os ambientes criados pelos sintetizadores conferem um cenário futurístico a Future Politics (2017), relembrando-nos que este não é apenas um disco para rodar nas pistas de dança e dançar de forma descomprometida.

Ainda no Jameson Urban Routes, no dia 26 de Outubro o trio brasileiro de rock e pop experimental O Terno apresenta no MUSICBOX Lisboa “Melhor do Que Parece”, considerado o melhor álbum de 2016 pelo jornal brasileiro O Estado de São Paulo. Apresentando uma versátil e consolidada identidade sonora da banda, a nível lírico e melódico, Melhor do que Parece é um disco de canções banhadas a sol e praia que nos levam de volta ao surf rock dos anos 1960.

A programação completa e informações sobre os bilhetes podem ser consultadas em jamesonurbanroutes.com.